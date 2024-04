Los comerciantes de Huelva ofrecerán teléfonos a niños en caso de emergencia

El concejal de Servicios Sociales, Familias y Accesibilidad del Ayuntamiento de Huelva, José Manuel Moreno; acompañado por la diputada provincial de Servicios Sociales, Drogodependencia y Bienestar Social, Carmen Díaz Soriano; y el presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, han presentado la nueva campaña diseñada en el seno del Plan Municipal de Adicciones, ‘Vecinos para Ayudarte’. Esta campaña, han explicado durante la presentación, nace con el objetivo de fomentar en las familias un uso responsable de las tecnologías para los más jóvenes y que la seguridad esté garantizada si necesidad de contar con un móvil propio a edades tempranas.

Tal y como ha trasladado el concejal, en muchas ocasiones, los padres y madres, si bien no son muy partidarios de que los niños dispongan de teléfonos móviles propios a edades muy tempranas, sí que ven en los móviles una herramienta de seguridad en el caso de que tengan alguna emergencia cuando se encuentran solos por la calle, “y ante esta coyuntura, desde la concejalía de Servicios Sociales, Familias y Accesibilidad, hemos decidido poner en marcha esta campaña ‘Vecin@s para Ayudarte’, para que tanto comerciantes como hosteleros ofrezcan asistencia a aquellos menores que lo necesiten y tengan que hacer uso de un teléfono para pedir ayuda”. Así, los establecimientos adheridos a esta campaña tendrán que colocar en lugar visible una pegatina identificativa, “para que los niños sepan que en esos lugares se les van a ayudar”.

Con esta iniciativa, ha continuado Moreno, “pretendemos ayudar a las familias a que sigan las recomendaciones de los expertos y retrasen la edad del uso de dispositivos móviles en menores, ya que gracias a la colaboración de los comercios y la hostelería se les va a prestar ayuda ante una emergencia, así que la excusa de ‘papá, mamá, necesito un móvil por si me pasa algo’, ya no va a servir”. El concejal también ha insistido en que desde el Plan Municipal de Adicciones existe una especial preocupación por el tema de las tecnologías y especialmente por el uso abusivo que de ellas pueden hacer los menores de edad, “y no vamos a dejar de trabajar para que las familias onubenses tengan toda la información y formación posible en este sentido, porque la prevención y la educación son fundamentales para evitar que nuestros jóvenes lleguen a sufrir alguna patología relacionada con este tema”.

Por su parte, la diputada ha afirmado que ‘Vecin@s para Ayudarte’ “es una campaña con una utilidad más que evidente para las familias porque está enfocada hacia el objetivo de ayudar a prevenir y educar a los jóvenes para evitar conductas adictivas y también para formar a los padres en esta tarea. La propia unión de voluntades que se manifiesta hoy en esta presentación, con la presencia de asociaciones y administraciones, unidas por un mismo fin, es la prueba más clara de que este es un problema que existe y preocupa en la sociedad y requiere por tanto la acción de las administraciones y del movimiento asociativo para aportar soluciones. Como Diputada de Servicios Sociales y también como madre, creo que es una buena idea que merece la pena este trabajo conjunto y por eso desde el Servicio de Prevención Social de la Diputación de Huelva estamos apoyando esta iniciativa”.

En este sentido, el representante de los comerciantes onubenses, Antonio Gemio, ha agradecido al Ayuntamiento de Huelva que una vez más cuenten con los comerciantes y con los hosteleros de la ciudad, y ha asegurado que no dudaron un segundo en sumarse a esta iniciativa, “porque siempre estamos al servicio de los ciudadanos y campañas como ésta forman parte de la labor social que realizamos tanto desde el comercio de proximidad como desde la hostelería local, y ofrecimos todos nuestros escaparates sin dudarlo porque es algo que creemos va a redundar en el beneficio de nuestros niños y de nuestros jóvenes”.

Además de esta iniciativa colaborativa, dentro de la campaña puesta en marcha por el área de Servicios Sociales municipal también se van a realizar diferentes charlas para sensibilizar a las familias sobre la importancia del uso positivo y responsable de las Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación, las popularmente conocidas como TRICs. En el marco de estas charlas, el próximo 18 de abril, a las 18:00 horas, en el edificio Gota de Leche, se va a celebrar el primero de estos encuentros en el que, de la mano de expertos como policías y técnicos de diferentes asociaciones especializadas en tratar adicciones, van a mantener una charla-coloquio bajo el nombre ‘Móviles y Familias, para un uso responsable de las tecnologías’, en las que se va a explicar a todos los asistentes unas pautas para que los menores puedan desarrollar una relación sana con las nuevas tecnologías, sin que su uso se convierta en algo obsesivo.

‘Vecin@s para Ayudarte’ es una iniciativa fruto del trabajo de todos aquellos que forman parte del Plan Municipal de Adicciones: la Unidad de Prevención Social de la Diputación Provincial, FOE, Cruz Roja, FAMPA-Huelva, Proyecto Hombre, Asociación Arrabales, APREJA, AONUJER, ARO: Dr. Cristóbal Gangoso, Asociación Olontense Contra la Droga y Asociación Estuario. Igualmente, las concejalías de Comercio, Salud y Consumo, y la de Movilidad y Seguridad Ciudadana, han prestado su colaboración a través de sus técnicos y de la Policía Local, así como Policía Nacional, quienes van a convertirse en herramientas indispensables para que esta campaña sea un éxito.