Salud ratifica que no hay marcha atrás en la supresión del bus colectivo del Infanta

El delegado territorial de Salud, Rafael López, indicó que no hay marcha atrás en la supresión del transporte colectivo para los empleados del Infanta Elena. El delegado explicó que su mantenimiento supondría la publicación de un concurso para adjudicar el servicio, paso éste que no cuenta con el visto bueno de la Intervención del SAS. López se mostró convencido de que el acuerdo al que se ha llegado con Emtusa para ofrecer un servicio que sustituya el que han estado ofreciendo los autobuses, suplirá las necesidades de los trabajadores.

La supresión del transporte colectivo tendría que haberse hecho efectiva el 1 de enero. Tras las protestas de los trabajadores la dirección del hospital acordó una prórroga de un mes si bien la línea de Emtusa entrará en vigor a partir del día 28, coincidiendo con la nueva configuración de todos los trayectos de la empresa de transportes urbanos.

Buena parte de los trabajadores del Infanta no se quieren resignar y cambiar los transportes colectivos que respetan los tres turnos diarios con los que cuenta todo hospital, por la futura línea 7H que será en enlace entre los centros asistenciales más importantes de la ciudad pero que no encajará completamente con las necesidades de esos empleados. Durante esta semana, algunos de los trabajadores han optado como señal de protesta, acudir al hospital andando por la angosta carretera que comunica el centro sanitario con la capital; una vía que no cuenta con arcén ni con iluminación.