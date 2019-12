Los centros de salud permanecerán cerrados por las tardes desde el día 23

Los siete centros de salud de la capital van a cerrar por las tardes durante buena parte de la Navidad. La medida que también se va a tomar en la mayor parte de las ciudades andaluzas, implica que las consultas se desplazarán en su totalidad, a horario matutino.Es la primera ocasión en la que una medida de estas características se toma en Huelva después de que en otros lugares de la comunidad, sí se llegara a adoptar este ritmo asistencial incluso en verano.

La medida quiere procurar de esta manera, optimizar recursos ante las vacaciones que los profesionales toman durante esas fechas. Se considera asimismo, una medida de racionalización ya que las urgencias que surjan por la tarde, serán atendidas en el dispositivo del Manuel Lois que será reforzado por profesionales de los siete centros de salud de la capital. Se considera más adecuado centralizar en estos días, esta atención sanitaria que tener los siete centros abiertos hasta las 20:00.

El Distrito Sanitario Huelva-Costa quiso dejar claro que “durante el período navideño, los centros de salud de la capital van a seguir prestando con total normalidad y garantías, la asistencia programada a la ciudadanía, ya sea en horario de mañana o de tarde, en función de la planificación que cada centro haga”.Dicho esto, desde el distrito se añade que la novedad está en que en el período concreto que va desde el 23 de diciembre al 2 de enero, las urgencias de los centros de salud se van a centralizar en el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU), situado en las instalaciones del antiguo Manuel Lois para lo cual, dicho dispositivo adelantará su horario de apertura a las 15:00 durante los días laborables. Por lo que respecta a los fines de semana y los festivos, el horario del DCCU seguirá siendo el habitual, lo que significa que funcionará durante las 24 horas del día. De este modo, se hace un trasvase de horarios ya que durante el año, los centros de salud inician su atención de casos urgentes a las 15:00 para acabar precisamente a las 20:00.

Tras el 2 de enero, el DCCU recuperará su horario habitual de funcionamiento, que es de 20:00 a 8:00 entre semana y las 24 horas del día los fines de semana y los días festivos. Los centros de salud por lo tanto, harán un tanto de lo mismo y de mismo modo recobrarán su horario asistencial habitual.Con esta medida, el distrito persigue descargar los centros de salud de la realización de actividad urgente durante las fiestas navideñas.Desde el ámbito médico de la Atención Primaria se considera que es una medida razonable ya que permite centralizar la asistencia urgente.

Lo que se va a poner en marcha en Huelva por vez primera, es una actuación que viene llevándose a cabo en otros lugares de Andalucía. Ese es el caso de los meses de julio y agosto. En éstos, en la ciudad de Sevilla por ejemplo, la mayor parte de los centros de salud se cierran por la tarde; medida que se viene aplicando desde hace ya unos años. Sin embargo, esa planificación siempre se rechazó para Huelva. Con la nueva dirección del Distrito Sanitario Huelva-Costa se pretendió aplicarla el verano pasado, lo que no pudo realizarse por falta de conformidad por una parte de los responsables de los centros de salud.Desde la Delegación Territorial de Salud aún no se han facilitado datos acerca de cuál será la cobertura de las vacaciones que cogerá el personal del SAS, si bien se confirmó que ya hay planes previstos tanto en los hospitales como para los centros de Atención Primaria.

Las impresiones que van teniendo los representantes de los trabajadores hablan preferentemente, de recortes aunque no es algo generalizado. Desde el sindicato CSIF se indicó que “según lo que nos está llegando, la mayor parte de las contrataciones van a ir encaminadas al Juan Ramón Jiménez aunque los contratos van a ser a lo sumo, de mes y medio habiéndolos hasta de una duración de 15 días”, de acuerdo por lo dicho por el responsable de Sanidad de este sindicato, César Cercadillo. CSIF entiende que siguen los recortes aplicados en este aspecto y eso que ya señalaron la Navidad de 2018 como la peor en contrataciones navideñas. Respecto al Infanta Elena, el sindicato prevé también menos coberturas de vacaciones. Estos centros sanitarios echarán principalmente mano de enfermeras, auxiliares de enfermería y celadores así como de algunos médicos especialistas.

Más optimistas se muestran desde el Sindicato de Enfermería Satse que prevén mayor número de contrataciones en esta categoría profesional, según indicó su presidente provincial, Antonio Botello percibiéndose un incremento en el número de contratos. La incorporación de las sustituciones debe ser una realidad a partir del 15 de este mes, pero ya hay algunos contratos que han entrado en vigor desde el día 1.El pesimismo es la tónica dominante en el Sindicato Médico. Se reconoce que a diferencia de otras navidades, en esta ocasión se va a hacer alguna contratación de facultativos para la Atención Primaria.

El Sindicato Médico hizo referencia a los permisos que van acumulando los médicos y que han de ser cogidos antes de que acabe el año para no perderlos. Teniendo en cuenta la elevada edad media de los médicos de familia en Huelva, éstos cuentan con permisos por antigüedad que no pudieron disfrutar en verano y que obviamente no quieren perder antes de que acabe 2019. A todo ello, hay que añadir la dificultad de contar con médicos jóvenes sustitutivos que no se sienten atraídos “por las pésimas condiciones y la inestabilidad laboral” que se les ofrecen.