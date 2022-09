¿Qué categoría ambiental tiene mi coche y qué etiqueta debe llevar?

Los conductores tendrán que identificar en las próximas semanas en qué categoría contaminante se encuentran sus vehículos y en base a ello adquirir las etiquetas correspondientes. Para aquellos que no sepan en qué nivel se encuentran hay una plataforma de la DGT donde se puede consultar de forma sencilla con la matrícula del vehículo. Consulta qué etiqueta tiene tu coche aquí.

No obstante los onubenses tienen que familiarizarse con estas cuatro etiquetas: distintivo CERO emisiones, distintivo ECO, distintivo C, distintivo B. La primera hace referencia a los eléctricos en sus diferentes modalidades; la segunda a los híbridos o propulsados por gas como los actuales autobuses de Emtusa; la tercera a turismos de gasolina posteriores a 2006, furgonetas y turismos diésel posteriores a 2014 y motos; y la última de las categorías permitidas comprende a turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2000, turismos y furgonetas ligeras diésel matriculadas a partir de enero de 2006, vehículos de más de 8 plazas y pesados, de gasolina o diésel matriculados a partir de 2005 y motos. Todos los vehículos de gasolina matriculados antes de 2000 o diésel con una antigüedad superior a 2006 no tendrán etiquetado, por lo que no podrán circular de ninguna manera por estas áreas.

Los conductores deberán comprar las etiquetas y colocarlas en su coche tal y como sucede actualmente con el sello de haber pasado la ITV. Los dos lugares más sencillos para serán las oficinas de Correos, donde cuestan cinco euros. Para poder comprarla debes llevar el permiso de circulación del vehículo y tu documento nacional de identidad. Correos ofrece la posibilidad de comprarlas en su página web con un suplemento por gastos de envío.