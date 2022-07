Un caso de abducción en Huelva

Le sucedió hace poco tiempo a un empresario que se dirigía a Punta Umbría. Circulaba con su vehículo por la carretera y decidió tirar "por los pueblos" que "es más tranquilo". Así nuestro testigo, al que llamaremos "Domingo", nos decía: "Estuve en Sevilla hasta tarde, hubo una serie de retrasos e hizo que, finalmente, cenará allí y luego me viniera para aquí, que al fin y al cabo no está lejos. La cosa es que cuando iba con el coche y estaba ya cerca vi en el cielo un resplandor muy grande. Yo me fijé en aquello y tuve cuidado de mirar bien por el retrovisor y que no viniera nadie. La verdad es que la carretera estaba oscura. Sólo estaba yo. Me eché con el coche a un lado, donde hay una zona para parar, y me bajé para ver qué era aquello. Yo no sabía si era un helicóptero o algo parecido, quizás un dron. La cosa es que me bajé y vi cómo aquella luz descendía y se ponía frente a mí, a unos 40 metros. Me sorprendí mucho y cuando me di cuenta "desperté" dentro del coche”.

“Pensé que había sido un sueño”, continúa, “pero si era así, ¿cómo había llegado el coche allí? Yo no estaba cansado, y recuerdo cómo aparté el coche de la carretera. Es más, mis zapatos tenían tierra de haber pisado el camino. No le di más importancia y llegué a casa sobre las 2 de la mañana, tarde y sin comprender aún donde estaban la hora y algo que me faltaba. Mi mujer me preguntó y le dije que me había retrasado un poco en Sevilla", narraba el testigo.

Misteriosa huella de la abducción

Hasta ahí ya el caso resultaba interesante, pero aún se iba a complicar más. "A la mañana siguiente y el días posteriores comencé a notar un dolor en la espalda, un pinchacito leve pero que molestaba. Me quejé varias veces y fui a un amigo médico. Me estuvo mirando y la cosa es que notó un bultito en la espalda. Me dijo que podía ser consecuencia de una picadura o un pelo enconado, o algo así. La cosa es que me lo miró y dijo que estaba accesible y que lo podía punzar un cirujano o sacar la infección. Le dije que lo haríamos, y lo que sacaron fue una especie de barita negra de unos 15 o veinte milímetros, metálica. Me dijo: "¿Cómo ha llegado esto aquí?" y pensé que podía haber saltado una esquirla de algo y clavarse.Era raro, pero bueno, no había sentido nada y quizás era lo más razonable. Lo metió en un botecito y me lo dio. Así se quedó aquello hasta que mi mujer y yo pudimos vivir en casa otro hecho: una luz que vimos desde el balcón del chalet”.

Debido a lo extraño de la situación, unos días después se sometió a una sesión de hipnosis clínica, realizada por un profesional de la medicina. En aquella regresión tuvo unos resultados sorprendentes: "Aquella noche, al salir del vehículo en la carretera, cuando vi aquella luz sobre las 11:30 de la noche, me desvié y detuve mi coche. Bueno, la cosa es que bajé y la luz bajó del cielo poniéndose a 40 metros más o menos. Era una gran luz. Peviamente mi coche, además, había dado ‘arreones’, se llegó hasta a parar, como si fallara. Cuando bajé vi cómo aquella luz bajaba y cómo de ella surgía como una forma. Era como un humanoide, un ser que se puso delante de mí. Noté entonces cómo algo estaba también detrás mía y tuve miedo. Todo era confuso. Se acercó el humanoide y se puso a 20 metros de mí. El otro estaba a mi espalda, dijo "no tengas miedo" y yo le dije "no os acerquéis o me meto en el coche" y en ese momento pierdo la noción de dónde estoy. Cuando me di cuenta ya no estaban y yo estaba en el coche por lo que pensé que era un sueño, pero es que hay más... Porque en la regresión el médico me dijo lo que me había pasado. Había tardado 3 horas en llegar a casa y mi mujer había estado llamando por teléfono a gente con la que yo había estado porque estaba preocupada. A la mañana siguiente desperté con un dolor fuerte de cabeza, y lo de la espalda, el bultito enrojecido", me indicaba.

“Debo decirte que tengo radiografías de todo y lo que me dijo el médico... Del objeto… todo está ahí…” Aquellos informes médico pude verlo, sin facilitarme copia de los mismos y sobre los que se pidió confidencialidad. Si no fuera por eso, es de las típicas historias a las que prestaría oídos pero que creería poco, la verdad. El testigo, además, recuerda: “cuando perdí el conocimiento me vi en una sala muy luminosa que apenas me dejaba ver por la luz, aquellos seres me hicieron medidas y observaron, me clavaron unas jeringuillas con cuidado y finalmente el objeto que me pusieron en la espalda”…

Otro hecho imposible

“Una noche tuvimos una experiencia muy rara que yo relaciono con todo esto. Aquella noche la televisión cambió de canal, varias veces sola y sentimos un zumbido. Aquello emitía un zumbido raro y nos quedamos muy extrañados. Luego, sería sobre las 11 de la noche, vi una luz muy fuerte desde el balcón… La cosa es que despertamos a la 1, yo apunté en el móvil lo que había pasado y al despertar nos miramos y ella me contó lo que había visto o soñado. Yo le dije que no había sido un sueño y le enseñé el móvil con mi anotación. Fue cuando pedimos ayuda", confesaba después de decirme que él sabía que yo tocaba estos temas y que le podía ayudar.

Un dato más: “Cuando pasó todo miré en el cajón y ya no estaba el bote con el objeto cilíndrico”.

Hechos extraños, presuntas abducciones. Siempre me digo que el fenómeno OVNI es ilógico, ¿vienes de otros mundos sólo para estudiar a una persona y dejarle un tubito en la espalda? ¿Hasta qué punto tiene credibilidad el testigo? Obviamente mucha aunque nadie está a salvo de ser víctima de una invención, de un relato muy elaborado buscando fama o dinero, aunque esto último ya lo tiene. El caso me genera dudas, obviamente, creer o no creer… Sea como fuere hoy sólo cuento una historia de presunta abducción allá donde sigo investigando muchas aristas de este caso.