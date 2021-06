El cantaor onubense Arcángel entra en el mundo del cine

Arcángel ha dicho que sí a su primera incursión en el cine, convertido en el protagonista de un ambicioso proyecto llamado Jesucristo Flamenco, un largometraje musical basado en la pasión y muerte de Jesucristo, pero ambientado en la actualidad.

Protagonizado por las mayores figuras del mundo del cante y el baile flamenco actual, el filme se rodará en icónicas localizaciones andaluzas: Itálica, El Torcal, Guadix, Bolonia, los Alcázares de Sevilla y los olivares de Córdoba y Jaén.

Con letras del poeta y flamencólogo gaditano Juanjo Téllez, la obra será dirigida por el cordobés afincado en Los Ángeles Francisco J. Gutiérrez, con música de Pepe Begines y dirección musical de Alfonso Casado, producida por Spal Films (Antonio Pérez) y Eva Films.

Una producción de casi siete millones de euros, con inversores internacionales que se adelantará el próximo mes de julio en el Festival de Cannes.

"Estamos en una fase muy embrionaria del proyecto pero me hace una ilusión tremenda, aunque no se si me puede más la responsabilidad", ha dicho el artista flamenco, que se ha desplazado a Málaga para presentar un esbozo de lo que será el proyecto en la sección NeoCine.

Jesucristo Flamenco sigue a una tribu gitana que llega a un lugar en ningún tiempo para representar la pasión flamenca de Jesucristo. Es Andalucía; arropado por su madre, María, y por Magdalena, el Mesías se enfrenta a un formidable complot en plena Pascua Judía.

Traicionado por uno de los suyos, Judas Iscariote, Jesús será detenido y llevado ante las autoridades. Por conocida, la historia no deja de ser impresionante, señala Arcángel.

"Yo siempre he cimentado mi trabajo en el rigor y en ser honesto con uno mismo; este es un campo en el que no tengo experiencia pero me voy a asomar con mucho respeto porque es una pasión que tiene sentido, porque más que un filme es un musical hecho película", señala el cantaor.

Con mucho sentido del humor, Francisco José Arcángel Ramos, nacido en Huelva hace 44 años, comenta que esta experiencia es para él "es un paso adelante; lo mismo no soy consciente de lo que estoy haciendo, que si lo pienso igual no me meto, pero todo aprendizaje que vamos echando en nuestras alforjas al final te curte personalmente".

"Lo que me hace disfrutar del arte flamenco es tener nuevos retos a los que asomarte", ha señalado el artista.