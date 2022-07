La campaña de verano de donación de sangre llega a la Costa de Huelva

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva activa la campaña de verano de donación de sangre, y además de su recorrido habitual por los pueblos de la provincia, visitará durante los meses de julio, agosto y septiembre puntos específicos del litoral onubense en los que se congregan muchos veraneantes.

Las unidades móviles se desplazarán el 15 de julio a El Portil (Complejo Deportivo, de 10:00 a 14:00), el 23 de agosto a Mazagón (Mancomunidad Moguer Palos, de 18:00 a 22:00) el 25 de agosto a Matalascañas (salón de Actos del Ayuntamiento, de 10:00 a 14:00), el 2 de septiembre a La Redondela (salón de plenos del Ayuntamiento, de 18:00 a 22:00 y en día y lugar aún por determinar en septiembre, a La Antilla.

Esta campaña veraniega pretende concienciar a la población de que las necesidades de los componentes sanguíneos y derivados procedentes de las donaciones de sangre son continuas y están en constante aumento. Es necesario asegurar este suministro a los centros sanitarios, para lo que será necesario una afluencia regular y diaria de donantes de sangre durante la época estival.

A esta programación se suma el siguiente calendario de colectas: 18 y 19 de julio, en Zalamea la Real, 20, 21 y 22 de julio, en Bollullos Par del Condado, 25 de julio, en Aroche, día 26, en Palos de la Frontera, 27, en Lucena, y el 28 y 29 de julio, en Isla Cristina.

El resto de extracciones colectivas en agosto, un total de 25 (incluidas las de Mazagón y Matalascañas), son el día 1, en Escacena; 2, 3 y 4, en La Palma del Condado; 8, en Calañas; 9, en Puebla de Guzmán; 10, en Niebla; 11, en San Bartolomé de la Torre y Alájar; 12, en Trigueros; 16, 17 y 18, en Aracena; 22, en Encinasola; 23, en Hinojos; 24, 25 y 26, en Moguer; 29, en Nerva; 30, en Beas e Higuera de la Sierra; y 31, en Aljaraque.

En estos momentos, los grupos sanguíneos más demandados son el A positivo y el O positivo y por sus especiales características inmunológicas tiene gran importancia el O negativo. El Centro de Transfusión de Huelva hace hincapié en que todos los grupos sanguíneos son fundamentales para las necesidades transfusionales de los hospitales de la provincia.

Horario verano Centro Transfusión de Huelva

Junto con esta campaña, los onubenses que quieran apoyar esta práctica solidaria también pueden acudir directamente al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 desde el 18 de julio hasta el 31 de agosto. En septiembre se retomará el horario de tarde de 15:30 a 21:00.

La información sobre el horario y lugar de las colectas que las unidades móviles del centro realizan por toda la geografía provincial está disponible en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) -www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud-, accediendo al apartado específico denominado ‘Donar sangre’ en el bloque para Ciudadanía, y a través de las aplicaciones para móviles ‘Dona Sangre Andalucía’ y ‘Salud Andalucía’, donde se centralizan todas las aplicaciones móviles institucionales relacionadas con Salud. Ambas se pueden descargar en las plataformas Google Play Store y App Store. También se puede disponer de más información en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram del centro (@DonantesHuelva).

Es importante recordar que la donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia ni enfermedades graves y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.