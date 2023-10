La calle Niña no se incluirá en la remodelación de la plaza Isabel la Católica de Huelva

La calle Niña no se incluirá en la remodelación de la Plaza Isabel la Católica, más conocida como Plaza Niña. Ésta es una de las modificaciones realizadas al proyecto, al que se une la uniformidad estética de todo el entorno manteniendo el estilo clásico del centro de la ciudad. Señalaron desde el Ayuntamiento de Huelva que "no se va a tocar la calle Niña para no afectar al tráfico". Apuntaron que "es zona de tránsito durante la obra". Según las previsiones de la Administración local, la remodelación de la Plaza Niña se acometerá después de Semana Santa. El plazo de ejecución es de nueve meses.

Al llegar al Consistorio, el nuevo equipo de gobierno suspendió el procedimiento, iniciado por el anterior equipo de gobierno, de licitación de las obras de remodelación de la Plaza Isabel la Católica, “para reestudio del proyecto”. La actuación urbanística se había sacado a licitación por una cuantía de un millón de euros.

Según el portavoz del equipo de gobierno y responsable del área de Urbanismo, Felipe Arias, ya se está realizando la tramitación para volver a sacarlas a licitación con las modificaciones realizadas al proyecto, que se basan en la no inclusión de la calle Niña en la actuación, la mejora del mobiliario urbano y de las calidades del material, la colocación de farolas y uniformidad estética del espacio público, "como se ha hecho en La Placeta", optando por "estilos clásicos adaptados a la identidad del centro de la ciudad".

El proyecto original contemplaba como mobiliario dos grandes alcorques alrededor de los ficus, unosbancos de hormigón blanco y madera, que permitirían el desarrollo de las raíces de los árboles, que se cubrirían en superficie con tarima de madera que crearía una cámara para que pudieran creceradecuadamente los ejemplares arbóreos.

La idea que defiende el equipo de gobierno para la Plaza Niña es similar a la de la Plaza de San Pedro, una actuación que mantenga la imagen y fisonomía actual del espacio público, corrigiendo los desperfectos que tiene y conservando, como ya se contemplaba en el proyecto original, los elementos característicos del espacio público, por una parte los ficus y el monumento a Sor Ángela de la Cruz, obra del escultor ayamontino Antonio León Ortega, en la zona baja, y, por otra, la locomotora de vapor de finales del siglo XIX, la número 1 de las que adquirió a la casa Cockerill de Bélgica el Puerto de Huelva para trabajar en su área de servicio, en la zona alta.

En el proyecto de remodelación de la Plaza Isabel la Católica, ésta se concibe como un espacio a dos niveles incluyendo la plazoleta de la locomotora. La zona alta, la cubierta de los aparcamientos privados, tendrá el mismo tratamiento de pavimentación y mobiliario que la zona baja. Para unificarlas es fundamental eliminar el paso de vehículos entre ellas, por lo que se propone desviar el tráfico rodado de la calle Alonso Sánchez hacia la calle Niña.

Se plantea el espacio público como una plataforma única, con dos zonas claramente diferenciadas, a nivel de pavimento, para indicar la zona de tránsito de vehículos, con formatos de menor tamaño. Se renovarán las redes de infraestructura existentes, (alcantarillado, abastecimiento, alumbrado, telecomunicaciones, electricidad, gas ciudad, y sus acometidas domiciliarias).