Este cómic relata en viñetas la biografía de Bela Lugosi desde su juventud hasta su muerte. Recrea su vida en el Banato rumano, su llegada a Nueva York y cómo luego se convertiría en una estrella teatral y cinematográfica. Detalla la rivalidad con Boris Karloff y las películas realizadas para Universal, Metro-Goldwyn-Mayer y otras compañías. También desgrana su decadencia y su asociación con el director Ed Wood Jr. Una visión muy completa en la que se recoge la vida personal de este astro legendario.

Este cómic supone un festín de datos para conocer los triunfos, los fracasos, las anécdotas, así como los momentos de gloria y los puntos álgidos en la vida de Lugosi. De estrella rutilante de Hollywood a adicto desesperado luchando contra su dependencia de las drogas, hasta su último intento de mejorar su salud y encarrilar su existencia, este cómic lo cuenta todo.

Se trata de una visualización de la vida de Lugosi en un formato muy adecuado, confeccionada a base de auténticos retazos vitales con una escritura elegante y un dibujo perfecto. Es una inspirada profundización en el alma de un inmigrante que se convirtió en un icono americano.

Nacido en 1882 en Lugoj, topónimo que tomó para su sobrenombre artístico, Lugosi. La localidad, actualmente parte de Rumanía, pertenecía al Imperio Austrohúngaro cuando nació el actor. Su padre era húngaro y su madre, de Serbia.

En contra de la voluntad paterna, escogió el oficio de actor. Alcanzó cierto renombre como actor teatral y capitaneó el Sindicato Nacional de Actores de Hungría cuando tuvo lugar la revolución de Béla Kun. Pero la República soviética húngara fue efímera, por lo que tuvo que exiliarse. Recaló en Austria y Alemania, donde se fogueó con pequeños papeles antes de emigrar a Estados Unidos. En Nueva York desempeñó algunos papeles hasta encarnar al personaje que le dio la fama: Drácula.

Su primera película fue La cabeza de Jano (1920), no como protagonista sino formando parte del elenco a las órdenes de F. W. Murnau. Bela Lugosi protagoniza Drácula (1931), película de Tod Browning.

El productor Carl Laemmle planeó otro hito del terror, Frankenstein, que iba a protagonizar Bela Lugosi. Pero finalmente el cometido recayó en Boris Karloff, de inmediato convertida en una estrella del género. Lugosi se encaminó a El doble asesinato en la calle Morgue, dirigida por Robert Florey. Carl Laemmle tuvo la brillante idea de reunir a estos dos astros del terror de Universal, Bela Lugosi y Boris Karloff, en Satanás (The black cat), que bebía de la estética de la Bauhaus y que cauterizaba las heridas de la Primera Guerra Mundial en una película de terror que se erigía entre los films más originales del periodo. Seguirían otras cintas de protagonismos como El cuervo (1935). También trabajó para Metro-Goldwyn-Mayer en La marca del vampiro (1935), dirigida por Tod Browning. Pero vinieron malos tiempos para el género de terror y cuando resurgió, Lugosi aceptó un papel secundario en La sombra de Frankenstein (1939).

A partir de entonces se vio recluido a cintas de segunda y tercera categoría con las cuales pudo sobrevivir a duras penas. En la década de los años 50, su estrella ya había declinado totalmente. Es bien conocida por la película sobre Ed Wood Jr. Filmada por Tim Burton, que en los últimos años del actor húngaro interpretó varias producciones para el inefable director. Su nombre, no obstante, sigue ligado al séptimo arte como uno de sus mayores mitos, hasta el punto que ha bautizado canciones de grupos de afterpunk, como “Bela Lugosi is dead”; es, a estas alturas, un icono pop. En el cómic presentado ahora por Desfiladero Ediciones se narra tanto la vida personal como la artística del astro cinematográfico, una biografía completa hasta el mínimo detalle, en formato de cómic.

Koren Shadmi (1981) nació en Ra'anana (Israel) pero nacionalizado estadounidense, que se formó en la School of Visual Arts de Nueva York para luego establecerse en Brooklyn, donde es profesor. Es ilustrador de The New York Times, The Wall Street Journal, The Village Voice, Playboy, The Washington Post, The Boston Globe, Wired, Random House, Samsung, Smirnoff, etc. Por supuesto, también es dibujante de historietas.