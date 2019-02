Las mujeres onubenses ganan 200.000 euros menos que los hombres durante su vida laboral

Las mujeres tienen que trabajar diez años más que los hombres para ganar el mismo salario. Ocurre en la provincia de Huelva y lo ha denunciado esta mañana la Unión General de Trabajadores (UGT) de la mano de su secretario general, Sebastián Donaire. "En 35 años de vida laboral la mujer gana 200.000 euros menos que un hombre", ha expuesto.

El salario medio anual de la mujer onubense está entorno a unos 9.800 euros y el de un hombre se sitúa en 15.600 euros por lo que "tenemos una brecha salarial aproximada de 5.900 euros al año". Asimismo, Donaire ha remarcado, entre otras cuestiones, que el 65% de las mujeres "cobran menos de 700 euros al mes, el 40% de las mujeres cobran casi un 33% menos en pensiones que los hombres, y un 35% menos que el salario medio que los hombres".

Los números de la brecha salarial también tienen la causa de que "el 70% del empleo temporal lo realizan mujeres" y que el 40% del empleo a tiempo parcial "es involuntario ya que la mujer no quiere trabajar a tiempo parcial sino que es el empresario quien la obliga por su situación familiar y por cuidados de menores y mayores", ha explicado Donaire.

Mañana se conmemora el Día Europeo de la igualdad salarial y el sindicato ha aprovechado la ocasión para poner encima de la mesa la "situación de precariedad, desigualdad y brecha salarial que padecen, sobre todo, las mujeres onubenses". Sebastián Donaire ha señalado que tras muchos años denuncian esta realidad "parece que la administración no quiere afrontar" esta situación "poniendo encima de la mesa leyes que faciliten esa igualdad salarial y laboral".

UGT exigirá al Gobierno de la nación y a la Junta de Andalucía que implemente "planes de igualdad" en busca de soluciones. Donaire pide que el Gobierno "ayude, facilite con recursos" que las empresas con menos de 250 trabajadores "puedan tener planes de igualdad que posibiliten y faciliten esa mejora de la situación de las trabajadoras".

La ley obliga a las empresas de más de 250 trabajadores tener planes de igualdad y mientras que en España hay 3,5 millones de empresas, sólo 4.500 tienen más de 250 trabajadores por lo que "más del 95% de las empresas no están obligadas a tener planes de igualdad". Mientras siga esta situación, ha explicado Donaire, "lo vamos a tener muy complicado" ya que si la ley no obliga o el Gobierno "no facilita implementar planes de igualdad, es imposible que una empresa lo implemente voluntariamente".