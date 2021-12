“Mazazo” del Tribunal Supremo a las aspiraciones de segregación tharsileñas

Las aspiraciones de los vecinos de Tharsis de convertirse en un municipio independiente recibieron ayer “un duro mazazo, un palo casi definitivo”, tal y como lo definió el alcalde Lorenzo Gómez. El Tribunal Supremo confirmó la anulación del decreto de la Junta de Andalucía por el que se aprobaba la creación del municipio por segregación del término municipal de Alosno por lo que continuará siento una Entidad Local Autónoma.

La decisión deja prácticamente sin opciones legales a Tharsis. En estos momentos, los abogados tharsileños se encuentran estudiando la posibilidad de acudir al Constitucional a pedir amparo ante lo que consideran una vulneración de derechos por la no aplicación de la reciprocidad en la ley que permite la segregación de municipios.Según explica Gómez, “cuando iniciamos el proceso existía una ley diferente a la actual en base a la cual cumplíamos todos los requisitos pero la modificación que hizo posteriormente el gobierno de Rajoy nos exigen tener 5.000 habitantes, que es un requisito que no va a poder cumplir ninguna Entidad Local”. De hecho, recuerda que “de los siete pueblos que lo pedimos éramos los segundos más grandes y sin embargo otros lo consiguieron”.

En Tharsis la noticia ha caído “como un jarro de agua fría, un palo importante porque hemos luchado mucho y no entendemos cómo no han tenido en cuenta la reciprocidad de la ley. Mucha gente en Tharsis lo está pasando mal”. El nuevo escenario deja pocas posibilidades a la segregación. “La opción del Constitucional es remota y si no es posible con la nueva ley no habrá manera”.

El Supremo inadmitió los recursos de casación interpuestos por la Junta de Andalucía, Alosno y ELA de Tharsis contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en relación con este proceso. Dicha sentencia anuló el Decreto 182/2018, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se aprobó la creación del municipio de Tharsis por segregación del término municipal de Alosno al entender tal y como sostenía dicha asociación que no cumplía los requisitos, como contar con más de 5.000 habitantes.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2107 Tharsis contaba con solo 1752 habitantes, muy lejos de la cifra básica legalmente exigible, según la ley de 1985 para la constitución de nuevos municipios, que introdujo el requisito poblacional en 2013 por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

La Asociación consideraba que era esta última redacción la que se debía de aplicar al caso mientras que la Junta, el Ayuntamiento de Alosno y ELA de Tharsis consideraban, por contra, que ello suponía una aplicación retroactiva de la misma, al haberse iniciado el proceso de segregación antes de la entrada en vigor de modificación. Este es el recurso sobre el que trabajan los abogados para abrir una última vía ante el Constitucional.

El TSJA precisa que en el momento de la entrada en vigor de la ley de 2013 “no existía reconocido ningún derecho a la creación del nuevo municipio, sino que no era más que una mera expectativa de la ELA, al haberse solicitado dicha creación” por lo que entiende es aplicable la Ley del 85 con la modificación de 2013 sin que pueda entenderse que existe una aplicación retroactiva de la ley sino la aplicación de la ley vigente. La Asociación por Alosno mostró su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo, que es firme y contra la que no cabe recurso, expresando una vez más su confianza en el Estado de Derecho y haciendo un llamamiento a la convivencia.