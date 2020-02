La borrasca 'Jorge' dejará débiles lluvias por la tarde

El paso de la borrasca Jorge, que trae consigo fuertes rachas de viento y precipitaciones esparcidas por toda la Península hasta el próximo martes, se palpará levemente en Huelva. Con las temperaturas más normalizadas, la provincia afronta un fin de semana de alternancia de nubes y claros que podrían desencadenar algunas lloviznas, si bien no se contemplan precipitaciones fuertes.

Las lluvias, de corte débil, se concentrarían durante la jornada de hoy, sobre todo, en la zona de la Sierra onubense. Además, tales precipitaciones podrían llegar a otros puntos entre el mediodía y la tarde, pues por la noche no se espera que caiga agua.

Para el domingo la lluvia podría volver a hacer acto de presencia en la provincia, aunque de forma muy dispersa y en horario vespertino. Sin embargo, pese a que las precipitaciones se convertirán en una constante en el territorio nacional, en el sur hay poca probabilidad de que se produzcan.

Pese a que la lluvia se sentirá muy débilmente no será hasta el martes –con el desplazamiento de la borrasca Jorge a Italia– cuando no exista probabilidad de apariencia de la misma, en tanto que durante las primeras horas del lunes aún podrían caer ciertas gotas en diferentes puntos de la provincia. Asimismo, para el resto de la semana que viene no se espera que caigan lluvias por el momento.

En lo que a las temperaturas se refiere, durante el fin de semana las mínimas no experimentarán cambio alguno, si bien las máximas descenderán levemente para devolver sutilmente el tiempo invernal a Huelva. Por ello, las máximas no sobrepasarán los 19º –muy lejos de los 26,3º registrados en este mes como máximo– tanto en la provincia como en la capital, mientras que los niveles más fríos podrían llegar hasta los 7º en puntos como Huelva, Valverde o Almonte.

Con este final de mes que ha tenido Huelva, se ha evidenciado un estancamiento de la sequía en febrero, pues tan solo ha llovido en siete jornadas y con un insignificante total de dos litros por metro cuadrado recogidos, cuando el año pasado, por estas fechas, se contabilizaban unos 20 mm. Así, el segundo mes del año se aleja mucho de la media de 50 mm que presentaba la provincia.