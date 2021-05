Los bachilleres onubenses de la pandemia afrontan ahora al acceso a la Universidad

Los estudiantes de 2º de Bachillerato que realizan a partir del 15 de junio la Prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad (PEvAU, antigua selectividad) han vivido gran parte de su última etapa preuniversitaria en pandemia. En marzo de 2020 estaban en 1º y el confinamiento les llevó a sus casas de repente.

La normalidad no regresó en 2º anque los centros reabrieron sus puertas, un curso en el que la Consejería de Educación planteó la posibilidad de elegir modalidad a partir de 3º de la ESO, dentro de las medidas de flexibilización para la organización de los institutos.

Daniel, Alba, Adrián, Zheng y Beatriz son cinco de esos alumnos de Bachillerato onubenses en pandemia. Alba Santana lo ha hecho en el IES La Marisma de la capital en Ciencias de la Salud, igual que Adrián Gómez, del IES La Arboleda de Lepe. Ella quiere estudiar Biomedicina y él Ingeniería Química. Para Alba, al principio las optativas fueron presenciales y para las troncales, iba un día sí y un día no hasta que en marzo los estudiantes de ciclos formativos les dejaron espacio libre, de manera que el curso terminó totalmente presencial.

El centro de Adrián se acogió a un modelo totalmente presencial desde el inicio pero él tuvo que ausentarse más de un mes al encadenar “un aislamiento detrás de otro” a causa del coronavirus. Con perspectiva, opina que “tener que ir todos los días ha provocado más ausencias”. “El salto de 4º de ESO a 1º de Bachillerato es muy grande y encima en 2º hemos pagado tener una base floja” de 1º, explica Alba, “más el avance rápido de este curso más la pandemia crea un hilo que causa ansiedad”.

En su centro, la orientadora percibió esta deriva y organizaron un taller con un psicólogo que les ayudó a gestionar esas emociones. “Nos enseñó a combatir esos pensamientos que te machacaban de autoexigencia y temor a no llegar a la nota, clases de respiración, además de que lo último que tienen que decirte es cálmate”.

Adrián coincide en que el confinamiento en 1º de Bachillerato ha jugado en su contra y aunque al final de curso las cosas se han recolocado, “este primer trimestre se notó mucho porque los conocimientos anteriores no se vuelven a dar y son la base”.

Su profesora de Biología sufrió una baja prolongada sin sustitución y al final de curso han aprovechado las horas de asignaturas que han completado el temario, para recuperar las que restaban de Biología. Su centro sufrió un cierre a causa de los contagios, un periodo de clases on line en el que “los profesores buscaron programas para compartir pantalla y la de Química hasta puso una pizarra en su casa”. En comparación, opina que los docentes “este curso estaban más preparados, lo veían venir, el pasado fue más desigual”.

Beatriz Olivares optó por Humanidades en el IES Diego de Guzmán y Quesada, quiere estudiar el doble grado de Clásica e Hispánica. Día sí y día no acudía a su centro y al cabo, valora la decisión porque sin clases on line, el día que no iba le servía para “estudiar mucho por nuestra cuenta e investigar, el interés personal ha aumentado y estamos bien preparados”. Beatriz valora el esfuerzo de sus docentes, “para ellos ha sido muy difícil tanto protocolo pero han sido muy rigurosos y eso nos ha dado mucha confianza”.

La convocatoria ordinaria se desarrollará los días 15, 16 y 17 de junio

Daniel Sánchez ha estudiado Bachillerato en el IES Vázquez Díaz de Nerva en la modalidad de Ciencias Sociales. Este futuro maestro de Primaria explica que al principio, lunes y miércoles se quedaban en casa pero se encontraron “ahogados”, así que en el segundo trimestre sumaron los lunes a sus clases presenciales. A pesar de haber completado el temario, admite que todo ha sido “diferente y con pocas facilidades porque no hemos tenido las mismas horas”.

Daniel resalta que también para los profesores ha supuesto “un esfuerzo mayor que en otros años y además se han formado en conocimientos virtuales”. Este joven nervense se evade gracias al boxeo y a pesar de todas las complicaciones asume con resignación que “no todo puede ser perfecto”.

Zheng Qin Zhuang también es alumno del IES Diego de Guzmán y Quesada, en la modalidad de Ciencias y su primera opción es cursar Medicina. “Dimos toda la materia de 1º, aunque algunos profesores se limitaban a mandar tareas, pero al principio de 2º me costó coger el ritmo de estudio”.

En este último año de Bachillerato su grupo no sufrió incidencias por la covid, pero sí se tuvo que adaptar a una modalidad de asistencia en días alternos en los que “hemos dado la materia muy rápido”, como también los docentes “que lo han tenido más difícil para planificarse y saber qué grupo les tocaba en cada momento”. Lo bueno, añade, es que “teníamos días enteros para así poder estudiar más”.

A partir del día 15 el resultado de la PEvAU dirimirá el futuro de estos estudiantes, que siempre recordarán que su Bachillerato fue en pandemia.