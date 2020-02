Los avales de la Hinojos–Lebrija

El nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía ha anunciado el encargo de un estudio sobre la viabilidad de la comunicación entre Cádiz y Huelva por vía marítima. ¿Puede ello suponer el abandono de la comunicación terrestre con Cádiz?

Llegado a este punto creo necesario que se sepa o se le recuerde a quien corresponda lo siguiente:

En primer lugar la existencia de un estudio de 2016 encargado por la Autoridad Portuaria de Huelva, y realizado por Pricewaterhouse Coopers Asesores de Negocios SL., a instancia del Ayuntamiento de Huelva, que descarta la comunicación marítima para el transporte de mercancías y duda de la viabilidad económica para viajeros.

En segundo lugar, los avales con los que cuenta la conexión Hinojos-Lebrija, que incluso recibió financiación europea para su construcción y que son los siguientes: del Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana y su Entorno (PDTC de Doñana, Decreto 181/1988 de 3 de mayo), donde puede leerse:

“… En el aspecto concreto de la comunicación Huelva-Cádiz, desechada plenamente la carretera costera, se apuesta por un eje sobre la margen derecha del Guadalquivir, apoyado en la red de carreteras ya existente con motivo de las obras de colonización y transformación agraria, …”.

De la Comisión Internacional de Expertos, creada por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, e integrada por personas con un largo curriculum, como Manuel Castells, coordinador, catedrático de Sociología y hoy ministro de Universidades, Jean Paul de Gaudemar, presidente del Comité Científico de la Delegación General para la Ordenación del Territorio del Gobierno francés, o Michael Smart secretario general adjunto de la Convención Ramsar (Convención sobre las Zonas Húmedas de Importancia Internacional como Hábitats de Aves Acuáticas), donde se propone, en el tema Carreteras varios niveles viarios y su financiación. De su dictamen, entresacamos:

Uno: “El primer nivel viario lo va a integrar la A-49, la A-4, la C-441 y la C-442 y además, por la nueva carretera Cádiz-Huelva, según el trazado propuesto por el PDTC”.

Dos: En cuanto a la duración e importe de inversiones, se expresa en estos términos: “En cuanto a las acciones a financiar por los fondos estructurales, éstas se deben incluir en un programa operativo conjunto…, y por lo que se refiere a la comunicación ente Huelva y Cádiz: “Carretera Hinojos-Lebrija (enlace Cádiz-Huelva) con una inversión de: 4.310 millones de pesetas, para el primer trienio y 8.624 para el segundo.

Del Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana

En consecuencia con lo dispuesto en el documento anterior, el primer Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana contempló la financiación de la carretera Hinojos-Lebrija, en el programa de equipamiento e infraestructuras viales, Medida 5.8 denominada: “Construcción de la Carretera Lebrija-Hinojos (enlace Cádiz-Huelva), teniendo como organismo ejecutor a la Junta de Andalucía, con un presupuesto de 8.560 millones de pesetas.

Del Programa Operativo de Doñana, objetivo nº 1, periodo 1994-1999 de la Dirección General de Políticas Regionales de la Comisión de las Comunidades Europeas para Andalucía, nº Feder: 94.11.09.014. Contempla el proyecto y su dotación presupuestaria en estos términos: “Se trata de la construcción de un tramo de carretera desde Lebrija a Hinojos, que forma parte del enlace Cádiz-Huelva”. En el documento se acompaña la ficha técnica de la actuación y su valoración: 56.185 MEcusAdemás de estas decisiones administrativas el Consejero de Medio Ambiente en sede parlamentaria, informando de la aprobación del Programa Operativo, 2º fase, dice en un momento de su intervención que: “De este modo se ha iniciado la construcción de la carretera Lebrija-Hinojos, que facilita la conexión entre Cádiz y Huelva”. En los anexos que acompañan a su intervención, medida 5.8, encontramos la carretera Lebrija-Hinojos, con un presupuesto de 8.560 millones de pesetas, teniendo a la COPI (Consejería de Obras Públicas, así conocida en aquellas fechas) como órgano ejecutor.

¿Y AHORA, QUE?

Han pasado diecinueve años. Seguimos sin comunicación directa entre Huelva y Cádiz por carretera.

Espero que el anuncio del estudio de viabilidad de la conexión marítima no sea una forma de enterrar este proyecto, que a la luz de la información ofrecida está avalada por importantes expertos internacionales, y dotada económicamente por los gobiernos de Andalucía, España y la Unión Europea. Y si la cuestión de su no construcción es económica, que es lo que intuyo, que se tenga la valentía de anunciarlo así y no sigamos escudándonos en el Parque Nacional de Doñana.