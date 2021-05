El aumento de movilidad desploma el desempleo en el sector servicios de Huelva

Además, no se trata de una imagen fija, toda vez que el comportamiento interanual confirma la bajada de 221 parados menos (un 0,42%) respecto al mes de abril del año pasado. Junto a ello, la contratación también se dispara por encima de un 67%, además de los afiliados a la Seguridad Social que lo hacen en un 7,30%, de nuevo la cifra más alta de Andalucía.

Huelva lidera la caída del paro en Andalucía y, en esta oportunidad, no hay que mirar a las fincas agrícolas de la provincia, sino al sector servicios . Suyo es el 48% de todos los desempleados que han dejado de figurar en las listas del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva a lo largo del mes de abril según has cifras dadas a conocer ayer por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Éstas sitúan a l a provincia como la que vive el mayor descenso del paro en toda la comunidad autónoma andaluza , con 1.497 desempleados menos, lo que supone un descenso porcentual del 2,77% respecto al mes anterior; la siguiente provincia en registrar un descenso del paro en abril es Cádiz con apenas un 0,7% menos. De hecho, sólo diez provincias en toda España experimenta un descenso de parados mayor que el de la provincia de Huelva.

Reacciones: consejera de Empleo y CSIF

La consejera de Empleo celebra el dato de Huelva

Rocío Blanco señaló ayer sobre las cifras del paro que “en Huelva el dato es muy bueno porque es el mayor descenso de desempleo de toda Andalucía. Es un dato excelente, sobre todo en el sector servicios. La agricultura ha ayudado porque la campaña de frutos rojos sigue funcionando. Huelva no solo es líder en la caída de desempleo, también en el número de afiliados y en el cómputo nacional, en términos relativos.

Sobre los contratos temporales, Blanco añadió que “el sector servicios tiene una temporalidad muy alta. Pero en la anterior crisis se salió primero con contratos temporales y luego ya se afianzaron con contratos fijos. Ahora tenemos una situación de desempleo y hay que empezar a incorporar a la gente al mercado laboral. Conforme se vayan abriendo las expectativas de negocio, las empresas irán incorporando a más trabajadores. Por supuesto que lo deseable sería empleo fijo. El incremento de afiliación es como consecuencia de incorporación de trabajadores con unos contratos de corta duración. No es lo deseable pero mejor que engrosen las tasas de desempleo. Y sobre todo que se le está dando una oportunidad y aunque no la certeza sí cierta esperanza de que estos contratos puedan continuar a lo largo del mes”.

CSIF espera a los datos del próximo mes de junio

En su valoración de los datos del paro, CSIF apuntó que “como viene siendo habitual, las campañas agrícolas mejoran durante estos meses los datos del paro en la provincia y será a partir del mes de junio cuando se pueda comprobar si esas cifras se mantienen al encadenarse con el inicio de la campaña turística estival”. En cualquier caso, CSIF pide incentivos y ayudas económicas para mantener esta tendencia que “sabemos de dónde procede y es necesario darle continuidad diversificando los sectores de creación de empleo y apostando por la estabilidad en los contratos que se realicen”.