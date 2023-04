Arcángel: "Mi nuevo disco es un canto a la libertad de expresión que rompe con todo lo anterior"

Francisco José Arcángel Ramos, más conocido como Arcángel, es una de las voces flamencas más emblemáticas del panorama español con acento onubense. Hijo de padres alosneros nació en el año 1977 en Huelva y debutó en los escenarios siendo tan solo un niño. Hoy, después de más de 25 años de carrera profesional en la que ha llegado a lo más alto en el mundo del flamenco, da un paso al frente y se atreve con un nuevo trabajo musical que rompe con todo lo anterior.

Desde el 27 de marzo sus seguidores ya pueden escuchar al completo su nuevo álbum, Hereje, en todas las plataformas digitales, así como adquirirlo en físico en tiendas oficiales. Tras varios proyectos marcados por la inquietud de buscar nuevas vías expresivas mediante el diálogo con otros géneros musicales, en esta ocasión Arcángel se embarca en una fascinante aventura que le lleva a explorar caminos muy diferentes a los que hasta ahora había transitado.

Así, en su nuevo disco cuenta con grandes artistas a nivel mundial como Juanes, Vanesa Martín, Andrés Calamaro, Benjamín Prados, Vetusta Morla (Guille y el Indio), Rozalén, Leiva, Soleá Morente o Santiago Auserón. Músicos que le han brindado las letras y la música de 10 canciones que el onubense hace suyas a través de su inconfundible estilo flamenco.

-Dice que Hereje es un sueño cumplido

-Así es. En realidad ha sido un proyecto bastante complejo. Yo estoy acostumbrado a grabar los discos siendo el que comanda el proyecto. En esta ocasión, coproduciendo con Ismael Guijarro y, además, teniéndome que adaptar, en cierta manera, a los temas que estos artistas me iban haciendo llegar, ha sido un trabajo bastante difícil de elaborar, todo un reto. Pero al mismo tiempo ha sido muy satisfactorio, por la gran respuesta que he recibido de estos grandes artistas, por eso digo que ha sido como un sueño cumplido. Uno cuando se plantea hacer un trabajo de esta manera y levanta el teléfono tiene miedo de la respuesta que puede llegar a darte la otra parte. En este caso, absolutamente todos dijeron que sí y tuvieron una disposición plena conmigo. Ha sido un placer poder darle voz a los temas de estos grandes músicos. Además, hay que sumarle el reto de que ninguno de los que han colaborado en este disco pertenecen al género flamenco y al escuchar sus temas con mi voz he obtenido una respuesta muy satisfactoria. Han quedado satisfechos con el matiz que le he dado y eso me hace muy feliz.

-¿Qué es lo que más va a sorprender al espectador en este nuevo trabajo?

-Es un sonido diferente. No es a lo que está acostumbrado mi público, pero me apetecía este "cambio". Al final cuando llevas tantos años en la música también te puedes permitir ciertas licencias y hacer otro tipo de cosas que te inciten a cambiar, a investigar, a ampliar los espacios musicales y también a diversificar el público. Buscaba cambiar un poco y, sobre todo, divertirme.

-Lo ha titulado como una de las canciones compuesta por el cantautor argentino Andrés Calamaro ¿Por qué así?

-Porque Hereje para mí es un sentimiento. Estamos viviendo en una sociedad muy polarizada, demasiado diría yo, donde emitir una opinión sobre algo se puede convertir en un acto de herejía sin uno pretenderlo, sobre todo en temas recurrentes y candentes como la tauromaquia, el feminismo o el aborto. Hay temas sobre los que la gente no quiere opinar. Y en el mundo en el que estamos donde se nos presupone una madurez en las relaciones sociales me parece tremendo que alguien tenga que ir sorteando obstáculos todavía. Uno no puede evitar emitir una opinión sin que reciba una bofetada y no lo entiendo. Cada uno tiene que sentirse libre de ser quien quiere ser. Mi disco va de eso.

-¿Le veremos hacer un dueto junto a alguno de estos músicos que forman parte del disco?

-Quién sabe, ¿por qué no?. Ya hicimos un preestreno con los chicos de Vetusta Morla. La verdad es que ha sido un proceso muy bonito. Con cada uno de los artistas me he dejado el alma y con cada uno ha sido una relación especial, con su estilo determinado. Han sido tres años de trabajo, ya que nos pilló la pandemia por medio, pero ha merecido la pena este tiempo porque para culminarlo había que tener un contacto cercano para hacerlo posible y como queríamos que saliese.

-¿En qué momento de su etapa profesional llega el lanzamiento de este disco?

-Estoy en un punto en el que busco disfrutar y voy a donde la música me lleve. No me planteo ningún objetivo, aunque sí pienso que igual que uno entra en este mundo tiene que saber irse cuando toque, primero por propia integridad y luego porque cuando uno cumple su cometido llega un momento en el que hay que dar un paso al lado y dejar el camino a las nuevas generaciones. Soy de los que pienso que lo que no has conseguido con 45 años no lo vas a conseguir a los 60. Por eso no quiero forzar, las carreras duran lo que duran y no se pueden estirar sin más. Sin embargo, a mí me gusta cantar por encima de todo y esa es una pasión que no va a desaparecer nunca tenga la edad que tenga.

-¿Se ve ganando otro Latin Grammy como el del 2018?

-Quién sabe. No pienso en ello, pero si viene, bienvenido sea. Me da pena que muchas veces se juzgue la calidad de un artista por este tipo de reconocimientos. No tiene nada que ver, pero está claro que es un reconocimiento y a quién no le gusta obtener eso en su carrera.

-Usted es un claro ejemplo de que se puede apuntar a lo más alto desde Huelva, ¿cree que se debería incentivar aún más el talento local?

-Sin duda, lo que pasa es que yo también veo que ese talento local hay que incentivarlo, sobre todo en sus inicios. Hay ciertas disciplinas en las que uno, para acabar teniendo una carrera amplia, indiscutiblemente tiene que mirar también hacia fuera y volar. Yo siempre he tenido claro que una cosa es que potencien tu talento y otra es que tu único ámbito laboral sea el local. Ni para bien ni para mal. No puedo actuar en Huelva 10 veces al año, sería absurdo y tampoco voy a dejar de llenar la nevera si me llevo 10 años sin venir. Si uno se sitúa en esa balanza entiende que lógicamente hay que despuntar y llevar las raíces por bandera, pero siempre con el horizonte puesto en otros lugares. Con todo, creo que las instituciones están para eso, para impulsar el talento que tiene la gente de Huelva desde sus comienzos. Probablemente, si ese artista ha sentido ese apoyo, volverá. En mi caso, me muevo profesionalmente a nivel internacional pero he elegido vivir en Huelva, mi ciudad, por comodidad y porque me llena. Es posible volar al mismo tiempo que fijas tus raíces en el lugar que te vio nacer.

–¿Cómo ve el género flamenco en la actualidad?

–En mi opinión pasa por un momento extraordinario , alcanzando cotas en cuanto a difusión y presencia en festivales pertenecientes a otros géneros musicales como nunca antes había podido lograr. Por último , la reciente aprobación de la ley del Flamenco refleja el compromiso, esperado desde hace años, de la administración pública con este arte.

–Sin embargo, cree que en el flamenco, como en el resto de disciplinas, hay que renovarse

–Renovarse es necesario en el arte y en la vida. Radica en la búsqueda de nuevas formas mantener latente la ilusión e inquietud requeridas por el arte. Con todo, sí creo que estas aventuras han de hacerse desde el conocimiento y con el respeto a la tradición como motor principal.

–En los últimos tiempos vemos cómo el flamenco y el nombre de Huelva están sonando fuerte, ¿Qué le parece que exista tanto talento onubense que llegue alto?

–Me llena de orgullo. Sin duda alguna en esta tierra tenemos a grandes artistas que han sabido labrarse un hueco en este complicado mundo, algo jamás visto antes en nuestra ciudad.