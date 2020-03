El apoyo institucional es clave para que Huelva tenga Conservatorio Profesional de Danza

La Delegación Territorial de Educación anunció en octubre de 2018 que iba a iniciar el estudio técnico pertinente que avalara la necesidad de la puesta en marcha del Conservatorio Profesional de Danza en Huelva, paso previo a la autorización del mismo, una tramitación que la administración iba a realizar ante la demanda ciudadana existente aunque no había recibido una petición oficial para la puesta en marcha de esta enseñanza de régimen especial.

Desde entonces ha pasado un año y medio y no se ha hecho nada al respecto. Con el cambio de Gobierno todo se quedó paralizado. En junio de 2018 el profesor del Conservatorio Profesional de Música Javier Perianes, Francisco Escobar, comenzó una campaña de recogida de firmas para que Huelva tenga un ConservatorioProfesional de Danza, la onubense es la única provincia andaluza que carece de él. Jaén ya lo tiene concedido.

El apoyo institucional es clave para lograr este fin, y la iniciativa de Escobar cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Huelva, así como del Conservatorio Profesional de Música, sindicatos y partidos políticos.

En el Pleno municipal del 25 de julio de 2018 se acordó, a propuesta de Mesa de la Ría, instar a la Junta de Andalucía a la creación de un Conservatorio Profesional de Danza en Huelva, y en la sesión plenaria de la Diputación Provincial del 3 de octubre de 2018 se leyó una declaración institucional para la implantación de estos estudios y que la población onubense tenga la oportunidad de obtener una titulación oficial en estas disciplinas.

En la declaración institucional, que leyó Escobar, como coordinador pro-Conservatorio de Danza de Huelva, se subrayó que éste “acarrearía múltiples beneficios y lograríamos equiparar a la población de la provincia onubense con el resto de Andalucía”, además “supondría una salida profesional”.

Hace dos meses el promotor de la iniciativa solicitó una reunión con la delegada territorial de Educación y Deporte e Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, María Estela Villalba, y todavía no ha recibido ninguna respuesta. “Vamos a insistir porque si no estás encima esto no funciona”, apuntó Escobar, que recalcó que Huelva “es la única provincia andaluza que no tiene esta oferta educativa”.

Tienen recogidas unas 2.000 firmas. Explicó que la campaña sufrió un parón. Con el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, tras las elecciones de diciembre de 2018, “quedó parada, nos relajamos” y se dejó de recoger firmas. Ahora se retoma de nuevo la campaña. Destacó que en el tablón de anuncios del Conservatorio Profesional de Música Javier Perianes hay unas hojas para todo aquel que quiera estampar su rúbrica para apoyar este proyecto.

Escobar comentó que es fundamental que la Delegación Territorial de Educación respalde la iniciativa, “tiene que solicitar este centro aquí, la actual delegada tiene que pelear para que Huelva lo consiga. Jaén ya lo tiene concedido y Málaga tiene uno Medio y otro Superior”. Incidió en que “nosotros solicitamos un Conservatorio Profesional de Danza para Huelva”.

Señaló que quiere hacer partícipe a María Estela Villalba de esta iniciativa, “es una cosa de justicia. Huelva está en inferioridad de condiciones”. El coordinador pro-Conservatorio resaltó que “los onubenses que quieren estudiar danza se tienen que ir a Sevilla”.

En la reunión con la delegada entregará las firmas así como toda la documentación relativa a los apoyos recibidos por parte de las administraciones, partidos y sindicatos.