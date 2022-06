El aparcamiento en doble fila tendrá los días contados en grandes avenidas de Huelva

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) contempla, de acuerdo al Reglamento General de Circulación, que determinadas vías urbanas de Huelva puedan ser declaradas como Vías de Atención Preferente, en adelante vías VAP, por considerarse prioritarias o de alta intensidad de circulación.

El estacionamiento en doble fila, que se realiza en la mayor parte de estas vías alterando el discurrir del tráfico al obligar a otros conductores a cambiar de carril, será considerado en estas vías una infracción grave y la cuantía de la sanción podría ascender a 200 euros.

El PMUS recoge en la capital onubense hasta quince Vías de Atención Preferente, entre ellas se encuentran las avenidas de Italia, Andalucía, Sur, Julio Caro Baroja, Cristóbal Colón, Unión Europea, Diego Morón, Santa Marta, Nuevo Colombino, Pío 12 y Federico Molina, así como las calles Villa de Madrid y Juan Nicolás Márquez y los paseos de la Glorieta y Las Palmeras.

Tal y como recoge el PMUS, aunque el Reglamento General de Circulación define este tipo de vías, su señalización no consta en el reglamento, ni en la Ley de Tráfico ni en el catálogo oficial de señales, por lo que la definición de este tipo de vías y sus características deberá estar recogida en la ordenanza de circulación que se va a realizar en la ciudad.

Como medida complementaria se propone la correcta señalización de las zonas de aparcamiento del municipio, no dejando lugar a dudas de si se permite o no el estacionamiento en cada zona. Se recomienda optar por reforzar la señalización horizontal, medida que resulta más económica y no genera obstáculos para los transeúntes.

Como refuerzo al establecimiento de vías VAP y la mejora de la señalización se propone la intensificación, por parte de la Policía Local, de las labores de control de la indisciplina en los estacionamientos, de modo que se asegure el cumplimiento de las medidas planteadas y se mejore la eficiencia del sistema.

Entre las medidas que pueden aplicarse el Plan de Movilidad Urbana Sostenible recoge el servicio de Grúa municipal para la retirada del vehículo; la presencia de agentes de movilidad, un grupo de efectivos que tenga como función específica asegurar el correcto cumplimiento de las normas; la vigilancia mediante cámaras o sensores, un conjunto de cámaras de grabación y/o sensores en diferentes puntos de la ciudad que permiten identificar comportamientos no autorizados tanto en la conducción como en el estacionamiento