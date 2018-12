La UHU cumple 25 años de vida

El 2018 estará marcado sin duda por dos importantes efemérides relacionadas con la Universidad de Huelva (UHU): el 30º aniversario de la manifestación del 3 de marzo y los 25 años de la creación de esta institución académica.

Aunque no estaba relacionada con ninguna de estas conmemoraciones, el más importante hito vivido en el Campus del Carmen fue la visita de la Reina Letizia que lo hizo el 11 de abril con motivo de la celebración del AndalucíaSkills, una especie de Olimpiadas de la Formación Profesional que permitió comprobar el buen nivel de esta opción docente que además, está presentando fenomenales salidas profesionales. En AndalucíaSkills participaron unas 4.000 personas entre alumnos y profesores que disfrutaron de una magnífica organización. Ya más vinculada con la Onubense, resaltó la celebración del 3 de Marzo. Se trata de una fecha marcada en la vida de la UHUpero que en esta ocasión, con motivo de los 30 años de la masiva manifestación, contó con la presencia de la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Fue además, el primer 3-M de la rectora María Antonia Peña. En el acto Díaz hizo una apología del actual mapa universitario andaluz señaló que “ahora que han pasado 25 años de la creación de la UHU, la realidad señala que ésta se ha consolidado y cuando llegue a las bodas de oro, habrá que seguir defendiendo la universidad pública”. En ese mismo acto los anteriores rectores Francisco José Martínez y Francisco Ruiz recibieron la medalla de oro de la institución.

El 21 de junio, el Edificio Jacobo del Barco volvió a abrir sus puertas para acoger el acto oficial de la celebración de las Bodas de Plata de la UHU en el que se resaltó el romance que viven la sociedad onubense y la UHU. En esta misma sintonía, el 12 de diciembre se presentó la Evaluación del Impacto de la Universidad de Huelva en su provincia, que confirma esas buenas expectativas que los onubenses tienen de cara a una institución ganada a pulso. Incluso se cuantifica en este estudio, la aportación económica de la UHUa la provincia que alcanzó los 214 millones de euros el año pasado.

Este curso 2018/19 vio además un sueño hecho realidad:la apertura de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías (ETSI) que permite normalizar la actividad de los 3.000 alumnos que hasta este momento, tuvieron que estar compatibilizando las clases en el Campus del Carmen con las prácticas en La Rábida. Con ello, la Onubense cumple definitivamente un sueño que venía muy de atrás y que da un espaldarazo clave para la configuración de una zona universitaria llena de posibilidades.

Un punto que durante 2018 no se tocó fue el del mapa de las titulaciones de grado. Ese es un punto que siempre causa expectativas si bien los vientos que de una manera u otra soplan no solo en el Rectorado sino también en la Junta de Andalucía han estado indicando que hay que verter una cierta racionalidad que quizá hasta el momento, no se ha tenido en cuenta en la debida medida. De este modo, Huelva Información divulgó que, al igual que en el resto de las universidades andaluzas, se estaba haciendo una encuesta entre los docentes para conocer su valoración acerca de los distintos grados. Esta solicitud de información encaja perfectamente con los mensajes que van emitiéndose desde la universidad acerca de la necesidad de cuantificar los títulos de menos tirón de demanda, aunque esto también puede ser muy polémico, pero sobre todo encaminar la UHUhacia la especialización. Así lo recordó la rectora en el acto de inicio del curso en el que asimismo, hizo un llamamiento a una mejor financiación después de haber pasado unos años muy duros en los que la crisis también aplicó fuertes recortes al mundo de la enseñanza superior.

Lo que no deja de crecer es la oferta de másteres, conscientes todas las universidades de que ahí se juegan parte de su prestigio. A día de hoy, la mitad de los graduados de la UHU tienen que irse a otra ciudad para estudiar el posgrado, lo que el Rectorado quiere evitar en la medida de lo posible.

Este 2018 también acabó al menos de manera provisional, con una polémica que planteaba establecer en julio la convocatoria que tradicionalmente se había estado realizando en septiembre. Aunque la corriente en todo el país señala que esa segunda convocatoria se adelanta, la UHU decidió transitoriamente, dejarla en septiembre siendo la Facultad de Económicas y Turismo la única afectada ya que ésta era la única que había dado el paso de examinar en julio.