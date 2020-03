Cientos de alumnos se juegan el curso por el parón en las prácticas

Son cerca de 400 los alumnos que tienen en juego su curso como consecuencia de la “cancelación” de las prácticas en los centros sanitarios que para ello cuentan con convenios de colaboración con la Consejería de Educación. La medida, que partió primero de la Consejería de Salud tuvo inmediata respuesta en la de Educación y en la de Universidad por lo que desde el pasado miércoles, todos esos estudiantes están perdiendo buena parte de su formación.

Según se señaló desde la Delegación Territorial de Educación, se trata de una decisión que tendrá su conmsiguiente respuesta: “En los próximos días, una vez analizadas todas las situaciones que puedan derivarse de estas medidas, se dictarán instrucciones al respecto”.En lo que se refiere a la Formación Profesional, Educación informó que había 66 alumnos en prácticas y a finales de mes deben incorporarse 179, todos ellos relacionados con módulos del área de la Salud que es obviamente, la única afectada por las restricciones.

Dentro de este colectivo hay que hacer una diferenciación:las prácticas que realizan los estudiantes de la FPDual y la Formación en Centros de Trabajo (FCT). Esta última es común para todos los alumnos de FP.La FCT que se desarrolla en el último trimestre del curso es imprescindible para aprobarlo de modo que de ahí surge la inquietud. A ello hay que sumar las que realizan durante todo el curso, los de FPDual que del mismo modo, se han visto alteradas por la cancelación.

Desde este periódico se contactó con el mundo docente, ratificándose en la incertidumbre que en estos momentos reina en los institutos, si bien en el caso de la FP Dual lo más probable es que tengan que reincorporarse a recibir la parte teórica mientras que el resto se quedará a la espera de la decisión que tome la consejería que, se espera, sea esta próxima semana a lo más tardar. Hay mucho en juego para unos alumnos que, en muchos casos, incluso son de otros lugares y están aquí pagando el alquiler de donde están viviendo.

La situación en la Universidad de Huelva (UHU) no difiere gran cosa. Según se informó desde la propia Onubense, el desarrollo académico prosigue sin novedades a excepción, obviamente, del capítulo de las prácticas que en el curso actual involucran a unos 130 que son a los que directamente les ha pillado el parón, sin sumar a los de Psicología. La decisión de la reanudación está en manos del Gobierno andaluz quien tiene que dar, primero la luz verde sanitaria y en segundo lugar, la docente junto con las medidas que tengan que tomarse para la conclusión lo menos accidentada posible del curso.

Otra repercusión por la incidencia del coronavirus se ha dado en el Colegio de Médicos quien ha emitido un comunicado por el que anuncia la suspensión de tres actos para este mes. En el escrito, que ha remitido a todos sus miembros, el colegio argumenta que “ante la evolución del Covid-19 (coronavirus) en Andalucía y el resto del territorio nacional, y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la Consejería de Salud y Familias, y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, ha acordado la suspensión de cualquier actividad en la sede colegial de contenido médico, formativo, o cultural sin que estas sean programadas nuevamente hasta que remita la enfermedad”.

Desde el Colegio de Médicos onubense se añade que el coronavirus ha demostrado en otros países, una alta capacidad de propagación en los centros sanitarios y una afectación de profesionales de la salud. Por ello, el Ministerio de Sanidad ha hecho públicas unas medidas extraordinarias para prevenir el contagio en el ámbito sanitario, entre ellas se desaconseja a los médicos su participación en jornadas, congresos, cursos y reuniones de gran afluencia.

El objetivo de estas medidas es garantizar la disponibilidad de los profesionales en sus puestos de trabajo y evitar así que puedan actuar como transmisores de la enfermedad”.“Siguiendo las indicaciones de la Consejería de Salud, así como del Consejo andaluz de Colegios de Médicos, –prosigue el comunicado– y con el ánimo de evitar el incremento del riesgo de contagio, se deja constancia de que se pueden mantener las reuniones internas de personal habituales a los centros sanitarios y deben aplazarse todos los eventos que impliquen la asistencia de personal que no trabaje en los mismos.

De igual modo se recuerda a los profesionales sanitarios la importancia de utilizar de modo adecuado, los equipos de protección personal, seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias en todo momento y, ante un caso con sospecha de infección por coronavirus, actuar en base a los protocolos vigentes emitidos por el Ministerio de Sanidad, estando a disposición en la web del Ministerio, así como en la web del Colegio”.En concreto, los eventos que se han suspendido son en primer lugar, el sexto encuentro de Salud Laboral que tenía por tema las enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias. Este encuentro estaba previsto para el día 12.

En segundo lugar se han visto afectadas las jornadas sobre Novedades terapéuticas en diabetes tipo 2. Análogos de GLP-1, previstas para el día 19. Finalmente, no se celebrarán las IV Jornadas Andaluzas de Residentes y Tutores de la Samfyc programadas para el 26 y 27 de marzo.Desde el punto de vista asistencial, ningún profesional sanitario aún no ha sido retirado de su cometido habitual ya que no ha habido ningún cao positivo de coronavirus. Esa es una práctica que se está llevando a cabo en aquellos centros asistenciales donde sí se están registrando casos. Ante esta eventualidad, los sanitarios se cuestionan que si se toma la decisión de que se retiren de su actividad sin estar enfermos, esto debe considerarse como baja o qué tipo de ésta debe invocarse para que no haya además, una pérdida de retribuciones salariales.