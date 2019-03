El 30% de los alumnos de Primaria y ESO ya estudian en otro idioma

Algo más del 30% de los estudiantes onubenses de enseñanzas de Régimen General, abarcando desde Primaria hasta Bachillerato, está inmerso en algún programa de utilización de lenguas como lengua de enseñanza.Según los datos facilitados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), un total de 21.759 alumnos participan en esta iniciativa que no solo busca un conocimiento más o menos profundo de un idioma, sino llegar a usarlo como lengua vehicular en el aprendizaje, donde, como es de esperar, el inglés tiene un lugar preponderante pero por lo tanto, no único.

El incremento de este oferta docente es más que significativa dado que hace tan solo tres años, el porcentaje de alumnos que optaba por el bilingüismo era del 20% siempre siguiendo los datos del MECD, el salto cuantitativo en este tipo de docencia es espectacular ya que se ha más que duplicado en tan solo tres cursos. De este modo, cifras que muestra el ministerio hacen referencia al curso 2014/15, señalaban que esos porcentajes se encontraban en el 20,5% de los alumnos de Primaria, el 20,6% de los de ESO y el 6,3% de los de Bachillerato contaban con implicación en este tipo de docencia.

Respecto al número de centros que están involucrados, hay 105 centros docentes del total de los 250 centros que existen en la provincia de enseñanzas de Régimen General. Lejos ya se encuentran los datos con los que arrancó esta oferta allá en el curso 2004/05, con 60 centros.Es más que evidente que la sociedad onubense ha abierto los ojos ante la importancia de que tener un conocimiento relevante de otras lenguas, es un elemento trascendental para el futuro y en el que aún existe una brecha más que notable con la juventud europea.

El objetivo de la Consejería de Educación es bastante ambicioso en este sentido. Así se refleja en el Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas en Andalucía, Horizonte 2020. En dicho programa se busca que para el próximo año, el 50% del alumnado matriculado en enseñanza bilingües alcance el nivel A1 del idioma extranjero cuando concluya Primaria, el A2 al finalizar ESO y el B1 cuando acabe Bachillerato. Los objetivos del plan, hacia aquellos que su relación con el idioma extranjero queda tan solo en una materia más, pasan porque en ese 2020 los porcentajes en Primaria, ESO y Bachillerato sean del 30% los que logren el A1, A2 y B1 respectivamente.

Lo que es palpable es que pese a las deficiencias que se han podido detectar y las críticas procedentes desde algunos ámbitos del propio estamento docente, el bilingüismo sigue un camino imparable a no ser que las directrices del nuevo Gobierno dijeran otra cosa aunque hasta el momento, no se han pronunciado.Desde la Delegación Territorial de Educación se señaló ayer que en breves días, saldrá una resolución en el BOJA en el que se expondrán qué centros se incorporan al programa para el curso 2019/20.

Desde la delegación no se quiso avanzar nada acerca de si habrá nuevos colegios e institutos a partir de septiembre.El Instituto Pérez Mercader de Aljaraque es un claro exponente de apuesta por la enseñanza bilingüe en la que ya han cumplido 12 años. Desde el centro docente se es consciente de que los alumnos no pierdan oportunidad de vivir lo máximo posible, la lengua que están aprendiendo y en su caso, el inglés. Esa es la razón por la que desde hace varios años, potencia intercambios con alumnos de otros países como es el caso de Alemania que este año vivirá su quinta edición. Asimismo, hasta el día 28, está en acogida un grupo de 23 chavales y 3 profesores de un instituto de Indianápolis (EEUU) está con familias de estudiantes del centro aljaraqueño. No solo comparten con ellos rutas turísticas y culturales sino que tienen a su alcance otra opción más de practicar el inglés.

El profesor José Antonio Alcalde mostró su satisfacción por el desarrollo de la experiencia bilingüe en el Pérez Mercader. De hecho ya tienen líneas en este ámbito de 1º a 3º de ESO y adaptando distintas necesidades docentes al programa de bilingüismo. Alcalde, que ya también trabajó mucho en este campo en La Arboleda de Lepe, ratificó la idea de aprovechar todos los recursos que se tengan al alcance para vivir en el idioma de aprendizaje.

Otro instituto de amplia experiencia en la enseñanza bilingüe es el Instituto La Orden. Nada menos que 16 años lleva en ello. El profesor Juan Vázquez explicó que “no todas las asignaturas se dan al completo en francés –ese es el idioma elegido por este instituto– pero se garantiza que los chavales salgan con un buen nivel”. Para que esto se consiga, incluso se dan clases de refuerzo por las tardes, para aquellos que así lo precisen. Un tercio del alumnado está involucrado en la enseñanza bilingüe y la idea es que salgan con el B1.

El Colegio Colón-Maristas no tiene enseñanza bilingüe pero llevan a cabo diferentes iniciativas que tienen como objetivo que “los chicos sean conscientes de que el inglés es algo básico como será sacarse el carnet de conducir”, según indicó su directora María Luisa Andivia. Para ello, hay refuerzo en todas las etapas formativas incluidas en el centro. Además, en 3º de ESO tienen una asignatura a la que la Junta de Andalucía le dio el visto bueno, que tiene como cometido que los alumnos se vayan preparando de cara a la obtención del certificado de inglés.Maristas realiza exámenes cada año, en colaboración con la Universidad de Cambridge a los que se presentan unos 50 estudiantes. El propósito es que cuando se acabe ESO se tenga el B1 y con el título de Bachillerato se obtenga el B2.