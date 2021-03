Los actos vandálicos se repiten en los huertos del Parque Moret de Huelva

Los robos y los actos vandálicos se repiten en los huertos urbanos del Parque Moret. Los hortelanos dicen estar “cansados” de encontrarse con destrozos en sus parcelas y que ya han optado por dejar abiertas las taquillas donde guardan las herramientas, semillas y preparados para sus plantaciones. El delegado de los huertos, Fidel de la Rosa, señala que “rompen los candados, sacan todo lo que hay dentro de las taquillas y lo dejan tirado”, aparte de llevarse las herramientas.

Manifiesta que se trata de un grupo “de niñatos” que se reúne en el exterior de la Casa Garrido Perelló, que alberga el centro de recepción del Parque Moret, “para beber, fumar y hacer lo que les da la gana” y cuando quieren se saltan la valla metálica que rodea los huertos. A la mañana siguiente de estas visitas intempestivas, los hortelanos se encuentran con los destrozos en sus parcelas, “las plantas las rompen, hace poco quitaron coliflores y lechugas, se llevan las mangueras y si ven herramientas también se las llevan”.

De la Rosa indica que los actos vandálicos “no son tan a menudos como antes, cuando a la semana entraban hasta tres veces”. No obstante, se siguen produciendo “dos o tres veces al mes”, de manera que en lo que va de año se han encontrado hasta en seis ocasiones con daños ocasionados en sus plantaciones. Suelen realizarse fundamentalmente los fines de semana “y por la noche”.

“Estamos aburridos, lo hemos dejado ya por imposible. Estamos cansados de llamar a la policía, vienen agentes de la Policía Nacional y tramitan la correspondiente denuncia, la Policía Local no aparece para nada, nos dicen que tienen otros casos más importantes que atender, no vienen a dar una vuelta y a echar un vistazo”, apunta el delegado de los huertos urbanos, que añade que “es una pena, el Parque Moret está abandonado, no está vigilado, entran por todos los lados. Se cierran las puertas pero hay muchos sitios por los que pueden entrar”.

De la Rosa subraya que los hortelanos “somos personas mayores, a las que nos gusta trabajar en los huertos, nos entretenemos”. Incide en que “nos gastamos un dinero” en las plantas, semillas y todo lo necesario para sus plantaciones, y que los actos vandálicos les suponen un sobrecoste porque tienen que reponer las plantas dañadas así como el material sustraído.

Por otra parte, los hortelanos quieren que se les prolongue el tiempo de adjudicación de sus parcelas. El plazo establecido son cuatro años y los actuales adjudicatarios las tienen que dejar el próximo mes de septiembre. El delegado de los huertos señala que debido a la nueva situación derivada del coronavirus “no hemos podido disfrutar del huerto”. Al confinamiento decretado en marzo del pasado año, que se prolongó hasta el mes de junio, se unieron las sucesivas restricciones de movilidad y horarios.

En estos momentos hay cuarenta y ocho hortelanos y cincuenta parcelas, según detalla De la Rosa. El delegado de los huertos, que recalca que siguen todas las medidas de seguridad establecidas, explica que “ahora es la fecha de plantar y preparar la tierra”. Resalta que hay mucha unión entre los hortelanos, “nos llevamos muy bien”.