Los abogados de Huelva se vuelven a manifestar para exigir pensiones dignas para su colectivo

En la mañana del sábado 13 de abril, tras dos meses desde la última manifestación de febrero, los abogados de Huelva, junto a miles de abogados y procuradores de toda España, del movimiento J2# se manifiestan en Madrid para exigir pensiones dignas para su colectivo.

Tras meses de movilizaciones y reuniones al mas alto nivel, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y licenciada en Derecho, Elma Sainz, ha lanzado varias propuestas a este colectivo de mutualistas, al objeto de lograr su integración en el régimen especial de trabajadores autónomos.

El movimiento J2# agrupa a más de 100.000 abogados y procuradores de toda España que han descubierto que después de años cotizando, en algunos casos más de 40 años) van a cobrar menos de 400 euros de pensión. La mayoría de ellos estaban obligado por ley a cotizar en una mutua alternativa a la Seguridad Social, y hasta 1995 no se les permitió acceder al régimen de autónomos, pero perdiendo lo cotizado anteriormente.

Cuando por fin se les permitió acceder al régimen público, el Estado mantuvo el régimen de la Mutualidad como alternativo al régimen de autónomo, sin que se preocupara de que verificar y velar porque se ofrecieran las mismas prestaciones a los cotizantes.

La Mutualidad de la Abogacía se ha convertido en una compañía de seguros sin ningún tipo de garantía de cobro de una pensión digna. Las propuestas lanzadas desde el gobierno están muy lejos de lo reclamado por los mutualistas. Estos exigen que, al haber cotizado en un régimen alternativo al de autónomos que debía ofrecer las mismas prestaciones, se les permita pasar sus aportaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y que éstas computen como años cotizados.

Desde el colectivo señalan que el Estado es el que debía velar porque sistema alternativo a los autónomos ofreciese las mismas coberturas a los afiliados y manifiestan que eso en absoluto ha sido así. Declaran que un abogado mutualista no puede estar de baja más de un año por enfermedad, ya que no tiene incapacidad permanente total, sólo tiene cubiertos 60 días en toda su vida por baja por salud mental, cuando se jubile sólo percibirá lo aportado menos los gastos de gestión de sus aportaciones. También denuncian que los procesos son opacos y los colegiados no son informados ni por la mutua ni por sus respectivos colegios de las verdaderas coberturas que estaban pagando.

Los abogados del movimiento J2# señalan que se sienten engañados tanto por su Mutualidad, como por sus propios colegios de abogados a los que incriminan que la están sosteniendo por intereses económicos ajenos a los colegiados. Poco a poco los colegios de abogados se han ido adhiriendo a las reivindicaciones del movimiento #J2, conscientes de que ellos han sido parte del problema ya que consideran que su apoyo a la mutua en todas sus acciones han alimentado esta situación y han provocado que pierdan el apoyo de sus propios colegiados que les exigen que defiendan sus intereses y no los de la Mutua.

Los abogados esperan que su problema se resuelva por un Real Decreto que les permita pasar cuanto antes a la seguridad social sus aportaciones, para que más de 100.000 profesionales del derecho no se queden jubilen con pensiones inferiores a 400 euros.