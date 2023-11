World of Warcraft presenta sus próximas tres expansiones en BlizzCon 2023

World of Warcraft conmemora sus primeros 20 años, y lo hace dando la bienvenida a una nueva era: la Saga del Alma-Mundo, que estará compuesta por las tres próximas expansiones del popular MMORPG de Blizzard Entertainment.

Estas tres expansiones llegarán de manera anual y tendrán el objetivo de “sentar las bases del futuro de Azeroth”, comenzando por The War Within en 2024, y continuando con Midnight y The Last Titan en 2025 y 2026, respectivamente.

'World of Warcraft: The War Within': novedades, contenidos, fecha y ediciones

World of Warcraft: The War Within llevará a los jugadores hasta los mundos subterráneos de Azeroth, llenos de maravillas ocultas y una nueva raza aliada, los Terráneos, con los que tendremos que sumar fuerzas para enfrentar a un mal antiguo que acecha en la oscuridad.

Hogar de los terráneos forjados por los titanes, las profundidades de Azeroth, denominadas Khaz Algar, están divididas en cuatro grandes zonas: Azj-Kahet, Isla de Dorn, Cavernas Resonantes y Santificación.

“Embárcate en una aventura desde la Isla de Dorn, ubicada en la costa occidental de Pandaria, y desciende hacia las Cavernas Resonantes. Y luego, maravíllate con las deslumbrantes vistas de Santificación antes de partir hacia Azj-Kahet, la gran capital de la sociedad nerubiana.”, comenta Blizzard.

Esta nueva raza y zonas de juego, junto a sus respectivas mazmorras y bandas, se sumarán a otras novedades jugables como nuevas habilidades con los árboles de talentos heroicos, la posibilidad de compartir el progreso entre nuestra familia de personajes gracias al sistema de bandas guerras y la nueva forma de surcar los cielos: el vuelo dinámico, disponible para cientos de monturas.

Con el lanzamiento previsto para 2024, World of Warcraft: The War Within ya se puede precomprar a través de Battle.net, donde está disponible en tres ediciones:

En primer lugar, la Base Edition. Incluye la expansión The War Within y la anterior, Dragonflight. Junto a ello: una subida de personaje hasta el nivel 70 mejorada con equipo mejorado, progreso de reputación y 500 cupones de comerciante para el puesto comercial.

Encontramos también la Heroic Edition. Incluye la Base Edition y, además, la montura jinete de la tormenta de Algar, con vuelo dinámico, decenas de opciones de personalización y acceso a circuitos especiales; y el conjunto de transfiguración atuendo de jinete de la tormenta. Además, se incluyen otros 250 cupones de comerciante adicionales (750 en total) para el puesto comercial.

Y, por último, la Epic Edition. Incluye la Heroic Edition y, además, garantiza acceso a la beta y acceso anticipado de 3 días a la expansión. También incluye 30 días de tiempo de juego, la mascota Borrascoso, prole de la tormenta; el juguete grifo de tormenta balancín; el efecto de piedra de hogar terránea de habitante de las profundidades y otros 250 cupones de comerciante adicionales (1000 en total) para el puesto comercial.

'Midnight' y 'The Last Titan', el futuro tras 'The War Within'

Aunque todavía es pronto para tener detalles sobre Midnight y The Last Titan, las expansiones que sucederán a The War Within; desde el medio Windows Central han podido anticipar que Midnight tratará sobre el regreso a Azeroth y la invasión de Quel’thalas por parte de las fuerzas del vacío para destruir la fuente del Sol.

Por su parte, en The Last Titan los jugadores regresarán a Rasganorte, donde descubrirán el regreso de los titanes a Azeroth.