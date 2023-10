Vox pide una solución urgente para la playa del Portil tras los daños de la borrasca Bernard

El diputado nacional de Vox por Huelva, Tomás Fernández, y el diputado provincial y portavoz de VOX en la mesa de impulso de las infraestructuras de Huelva, Miguel Ángel Sánchez, han visitado la playa de El Portil junto a la Asociación de Vecinos Portileños, tras el paso de la borrasca Bernard, para conocer los daños que se han producido en una zona del litoral onubense en la que la falta de elementos de fijación de la arena agravan notablemente los efectos de la erosión.

Tras la visita, a la que también han asistido el concejal de VOX en Cartaya Francisco Díaz; el coordinador de Punta Umbría, Gregorio Vela; la responsable del partido en El Portil, Montse Ucelay; y la responsable provincial de Relaciones Institucionales, Esperanza Soria, tanto el diputado nacional como el provincial han valorado la delicada situación de la costa portileña.

"Los vecinos de El Portil llevan esperando desde 2014 a que el Gobierno central cumpla su compromiso de buscar soluciones definitivas a la erosión de sus playas", ha destacado Fernández, añadiendo que "desde entonces, la única actuación que se ha llevado a cabo durante estos años ha consistido en algunos aportes de arena de procedencia externa durante las primaveras para disimular el desastre que cada año se produce, con el objetivo de salvar a duras penas las temporadas estivales".

En este sentido, el diputado nacional ha recordado que desde Vox "hemos presentado en la pasada legislatura cuatro iniciativas parlamentarias y una proposición no de ley en la que hemos solicitado no sólo la recuperación de la playa, sino también la colocación de elementos de fijación para que la arena no se pierda cada año", y que "los próximos Presupuestos Generales del Estado incluyan una partida específica y suficiente para acometer las obras necesarias en la ejecución de este proyecto".

Por su parte, Miguel Ángel Sánchez ha propuesto "la búsqueda de un consenso entre los grupos políticos con representación a nivel nacional para buscar una solución definitiva a una situación que se ha dilatado a lo largo de los años y que está siendo muy injusta con los vecinos de El Portil", incidiendo en que "hay que dejar de lado los intereses partidistas y hay que mirar por el interés de todos los onubenses".

El diputado provincial ha comunicado a la AAVV Portileños que ya ha planteado incluir urgentemente "las infraestructuras necesarias para recuperar y mantener las playas de El Portil" en el informe definitivo que se emita desde la mesa de las infraestructuras.

Sánchez Cuéllar ha alertado de una "pérdida de calidad de vida" en este núcleo urbano, en el que "se está cerrando la puerta al turismo y al desarrollo económico". Asimismo, ha destacado que "aunque hoy en día se habla mucho de la despoblación en el mundo rural, es dramático ver también la despoblación en un lugar con turismo de sol y playa como El Portil, no sólo en épocas de temporada baja, sino también en temporada alta", porque "los turistas están dejando de venir por culpa del estado de las playas".