Vox esperará para confirmar a Rafael Segovia como cabeza de cartel al 19-J

La confirmación de la candidatura de Macarena Olona como número uno por Granada ( circunscripción por la que ahora es diputada en el Congreso) y la intención de Vox por cambiar al menos la mitad de los cabezas de lista respecto a las elecciones autonómicas de 2018, junto con la particular elección desde la presidencia del partido en Madrid de los candidatos en todas las provincias, hace que el futuro número uno de la lista por Huelva deberá esperar, al menos hasta mediados de la próxima semana.

Fuentes del propio partido apuntan a que se podría producir renovación en el cabeza de lista, ya que quien lo fue en 2018 y actual diputado, Rafael Segovia, ha manifestado en repetidas ocasiones que no descarta dejar la vida política para centrarse en su vida profesional como médico.

No obstante, representantes de Vox aseguran que no se plantean otro escenario que no sea con Segovia como cabeza de cartel. En cualquier caso, la decisión definitiva sobre los cabezas de lista y composición de cada candidatura provincial se tomará a lo largo del mes de mayo, con toda probabilidad esta misma semana y está exclusivamente en manos de la dirección nacional del partido.

Las listas tienen que estar registradas en la Junta Electoral de Andalucía a mediados de ese mes. Cádiz, Almería y Jaén parecen encaminadas a repetir sus candidaturas respecto a las últimas andaluzas, mientras que Sevilla, Córdoba y Málaga junto con Granada (Olona) y Huelva pueden apuntar a una renovación de las mismas.