El candidato de Vox en Huelva se compromete a "derogar la Ley de Vivienda si llega al Gobierno"

El cabeza de lista de VOX al Congreso de los diputados por Huelva, Tomás Fernández, ha atendido a los medios de comunicación en la calle José Nogales, junto al número tres de la candidatura, Félix Ballester, y el edil de VOX en el Ayuntamiento de la capital onubense, Wenceslao Font.

En sus declaraciones a la prensa, Fernández ha hablado sobre la situación de la vivienda en España, asegurando que "la mejor manera de que haya un alquiler barato es que los propietarios se sientan protegidos, para que puedan poner la mayor cantidad de viviendas en el mercado a precios razonables".

El candidato al Congreso se alegra de que "el PP se haya dado cuenta por fin que el problema de la ocupación es real y que afecta a la gente humilde", y ha añadido que "es un problema que no ha dejado de crecer en estos últimos años y, por tanto, ha llegado el momento de tomar decisiones serias al respecto, al igual que ya han hecho en países de nuestro entorno, como Francia, Alemania o Italia".Con respecto a la normativa vigente en esta materia, Fernández es claro: "Si llegamos al Gobierno, derogaremos la actual Ley de Vivienda, puesto que no sólo no soluciona los problemas existentes, sino que está complicando otras muchas cuestiones".

Fernández ha detallado que antes de final de año, la intención de VOX es "articular una ley que permita desalojar a los okupas en un máximo de 48 horas por la policía, sin ni siquiera pasar por sede judicial". Por último, el cabeza de lista de VOX al Congreso por Huelva ha afirmado que "también hay que analizar la situación de aquellas personas en situación vulnerable que necesitan una vivienda, para buscar una posible solución desde los Gobiernos nacional y autonómicos". Además, ha expresado que "lo que no tiene ningún sentido es que para satisfacer esa necesidad, se conculque el derecho de otra persona, arrebatándole una vivienda que es suya".