El colegio Virgen de Luna de Escacena del Campo cierra todas sus aulas de Primaria y Secundaria

La dirección del colegio Virgen de Luna de Escacena del Campo ha informado mediante un comunicado del cierre de todas las aulas de Primaria y Secundaria "hasta el 3 de noviembre", por lo que las clases no se reanudarán hasta el miércoles 4 de noviembre como consecuencia de los positivos detectados. No obstante, "las aulas de Educación Infantil seguirán abiertas y se impartirán clases normales, al ser un grupo de convivencia y no presentar ningún caso".

El colegio avisa a los padres que "todos los tutores tenemos activados los medios necesarios para poder seguir impartiendo nuestras clases, bien sea por Ipasen, Classroom o por correo electrónico. Cada tutor se pondrá en contacto con vosotros".

Al igual que las clases, "el servicio de comedor también permanecerá cerrado, no habrá ni actividades extraescolares ni PROA. Toda actividad que se realice en el edificio de primaria queda cerrado temporalmente".

Una vez tomada la decisión de confinar a todos los ciclos de Primaria y Secundaria, se hace un llamamiento "para que todos los alumnos cumplan estrictamente el confinamiento. No se deberá salir a la calle para desarrollar ninguna actividad de ocio".

La decisión se toma a raíz de las pruebas PCR que se llevarán a cabo a todos los alumnos del centro para localizar y contrarrestar al virus. La pide a la población que "seamos coherentes con la situación y evitemos poner en riesgo a los menores. La tutora de cada grupo señalará las indicaciones a seguir a cada escolar. Desde estas líneas trasladamos un mensaje de ánimo al alumnado del centro de enseñanza. Y hacemos un llamamiento a la responsabilidad individual para que los alumnos correspondan sus obligaciones ahora a través la enseñanza telemática".