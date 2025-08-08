Cuatro detenidos y más de una tonelada de cocaína incautada frente a la costa de Huelva

Operación contra el narcotráfico: intervenida más de una tonelada de cocaína en el puerto de Ayamonte

Un total de once personas han sido detenidas en dos operaciones llevadas a cabo en las costas de Huelva (4) y Cádiz (7) en las que han sido decomisados, respectivamente, más de mil kilogramos de cocaína y 800 de hachís.

El delegado en funciones del Gobierno en Andalucía y subdelegado en Sevilla, Francisco Toscano, informó este viernes, en respuesta a los periodistas, de que estos operativos se enmarcan en el Plan Especial del Campo de Gibraltar contra el narcotráfico, cuyas actuaciones son "constantes".

Droga inacautada durante la operación. / Guardia Civil

En el caso de la operación de Huelva se produjo en la noche de este jueves a raíz de un seguimiento de una serie de embarcaciones, cuando dos de ellas hacían un trasvase de droga y se precipitó la actuación, con la detención de cuatro personas y el decomiso de más de un total de 1.140 kilos de cocaína de gran pureza que se encontraban ocultos en el interior de un barco pesquero que navegaba por el río Guadiana. Los detenidos y las diligencias instruidas serán puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Esta es una operación que continúa abierta, detalló Toscano, quien no ofrece más detalles al respecto. Fuentes cercanas a la lucha contra el narcotráfico en Huelva señalan a este periódico que se desarrolló en torno al muelle pesquero de Ayamonte.

En el caso de Cádiz, se detectó otra embarcación cerca de la zona del cabo de Trafalgar, a la que se hizo un seguimiento y una persecución en la que llegó incluso a adentrarse más de 60 millas náuticas.

Comprobación de la pureza de la droga incautada. / Guardia Civil

Los presuntos narcos llegaron a tirar fueraborda parte de los alijos que luego han sido recuperados por la Guardia Civil, que ha decomisado más de 800 kilogramos de hachís y ha arrestado a siete personas.

"Reiteramos el compromiso del Gobierno de España y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Estamos haciendo un esfuerzo importante en el aumento de recursos humanos, materiales y medidas no estrictamente policiales pero que tienen repercusión", destacó.