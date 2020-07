Victoria Fernández, la número 1 de la Selectividad en Huelva

Se llama Victoria Fernández Vázquez. Ha sido alumna del IES Diego de Guzmán y Quesada. Y es la número 1 de la provincia de Huelva. Esta estudiante ha sacado la nota más alta en las Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso y Admisión a la Universidad (PEvAU) con un resultado de 9,945 en Acceso y de 13,885 en Admisión. Curiosamente Fernández no se ha enterado de sus notas a través de la plataforma web que tienen los estudiantes a su disposición. “Estaba dormida y me ha despertado la llamada de la vicerrectora”, apunta a Huelva Información.

La estudiante asegura que “no me lo esperaba para nada, incluso no me lo creo todavía” ser la nota más alta de la provincia aunque “creía que me habían salido bien los exámenes pero con algunas dudas en Economía y Lengua, que son en los que he sacado peor nota”. Pero una vez que le confirmaron que encabezaba la lista de notas “estaba súper emocionada porque he estado trabajando muchísimo los últimos dos años” y añade que “lo importante no es tener capacidades o ser inteligente sino el trabajo, el esfuerzo y dedicarle horas y comprometerse con tu futuro”.

Victoria Fernández finalizó el Bachillerato de Ciencias Sociales con Matrícula de Honor, con un 9,95 de media. Ahora tiene nota suficiente como para decidir su futuro con tranquilidad. Eso sí, la estudiante onubense lo tenía claro desde hace muchos años: “Desde pequeña siempre he sabido que quería ser política, diplomática y algo relacionado con ayudar a los demás desde los puestos más altos de la sociedad para tener el poder suficiente para llevar a cabo cambios para que la sociedad sea más igualitaria y más justa para todos”, por lo que “quiero estudiar un Doble Grado de Derecho y Relaciones Internacionales”. Fernández espera tener una plaza aunque “hasta que no lo vea no me lo creo –ríe–, por si acaso”.

Lo que siempre llega en estos casos son las felicitaciones. “Mi familia está orgullosísima de mí. Ellos saben que llevo trabajando mucho tiempo y saben que sacar buena nota en Selectividad era un objetivo que necesitaba cumplir para poder entrar en la carrera. Y ellos siempre han confiado en mí y me han dado todo el apoyo necesario”.

Este año los exámenes han sido diferentes a causa del coronavirus. Las medidas de seguridad e higiene han reflejado un escenario atípico, que “el primer día sí que causó un poco más de sensación: había muchos coches de policías así como la organización dentro de las aulas. Pero el resto de días bien”.

También, el calendario tuvo modificaciones a causa del coronavirus, incluso Fernández llegó a pensar que la Selectividad “no se hacía, cuando vi la situación en marzo”. Aun así, con el paso de las semana, y a pesar de que el estado de alarma y el confinamiento se alargaba de dos en dos semanas, la estudiante onubense llegó a la conclusión de no relajarse porque “el que se relaja es el que pierde el ritmo y la oportunidad”. Esta cuestión la valoró en mayo y el día 24 comenzó a estudiar para la Selectividad. “Empecé con mucha antelación. He estudiado un mes y medio”.

Y por último, ahora es el momento de la desconexión. Meses y años de trabajo se merecen una recompensa. Eso sí, el coronavirus ha cambiado los planes de Victoria Fernández de cara al verano, que iba a hacer un interrail, pero eso no quita que pueda veranear en la costa onubense y disfrutar con sus amigos “al máximo”. Playa y piscina y “ver muchas series, antes de que empiece la carrera”.