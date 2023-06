Urbex: La extravagante afición del tiktoker de Huelva Andrés Toscano

¿Sabes que es el urbex? Se trata de una disciplina no muy extendida cuyo cometido es la exploración urbana, habitualmente se practica en lugares abandonados y que se encuentran alejados de núcleos urbanos como zonas industriales. Es una actividad dirigida para lo más curiosos, que dejando el miedo a un lado, se adentran en lugares completamente vacíos para explorar todo lo que hay en su interior. El onubense Andrés Toscano, un amante de esta disciplina, plasma sus aventuras en vídeos descubriendo lugares por toda Andalucía, lo que le ha llevado a hacerse viral en Tiktok y llamando la atención de toda España por su peculiar afición.

Andrés hace tres meses descubrió su pasión en la que se encuentra completamente enfrascado buscando nuevos destinos y con la intención de ampliar horizontes para que sus aventuras traspasen fronteras. Fue todo una casualidad, un día como otro cualquiera visitó con su amigo una casa abandonada en las afueras de Isla Cristina y allí se dio cuenta de que quería seguir descubriendo lugares, al poco tiempo comenzó yendo solo y volcaba en Tiktok todo lo que hacía por lo que muchas personas se interesaron por esta extravagante afición.

Su intención es viajar durante el verano para poder alimentar más sus redes sociales y vivir nuevas experiencias personales. “Hasta ahora solo he conocido lugares abandonados de Andalucía, por ello me gustaría indagar fuera de España y ya tengo lugares vistos en Portugal”, cuenta Andrés Toscano. Además, recalca la dificultad a la hora de encontrar sitios que generen interés y que no sean conocidos por todos, “siempre intento buscar lugares desconocidos y que se encuentren lejos de la civilización, cuanto mejor conservados estén mejor”. Para ello tiene una herramienta infalible, sus seguidores, que le escriben enseñándoles diferentes opciones para realizar sus siguientes videos.

Con más de 20.000 seguidores en Tiktok y con millones de reproducciones en sus vídeos Andrés sueña con seguir mostrando estos lugares, lo que ha quedado reflejado en la prensa nacional que, interesada por la afición de este onubense, se ha hecho eco de su historia. Un chico de Huelva al que la curiosidad le puede y que tiene muy claro los principios del urbex, en el que nunca se ejerce vandalismo “por ello decidimos no desvelar la ubicación de los lugares que visitamos, para preservar su conservación”, al llegar allí lo deja todo intacto, sin tocar el mobiliario.

Ha visitado numerosos lugares en Huelva como el poblado forestal de Los Cabezudos que se encuentra abandonado por completo, discotecas o camping donde sus antiguos habitantes dejaron su rastro. Pero, sin duda, para Andrés uno de sus vídeos estrella es la mansión de Marbella, un recorrido que ha plasmado varias de sus publicaciones y en la que muestras una gran casa que se conserva casi a la perfección. Además, ha visitado campos de concentración de la época franquista y una larga lista de destinos que pretende ir ampliando en los próximos meses.

El onubense ya se ha hecho una grupo de seguidores que lo acompañan en cada aventura y que le animan para continuar con el urbex llegando a lugares de Francia de los ya ha oído hablar. Una comunidad que va creciendo día a día y que muestra a la sociedad esta disciplina desconocida para muchos.