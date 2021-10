La Universidad de Huelva aprueba proyectos de investigación en el marco de la Cátedra de la Provincia

El Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad de la Universidad de Huelva ha aprobado la resolución definitiva de la segunda Convocatoria de Micro-Proyectos de Investigación y Transferencia del conocimiento en el marco de la Cátedra de la Provincia, que respalda la Diputación provincial, por la cual se han admitido diez proyectos con un montante que asciende a 24.200 euros.

El fin de esta convocatoria es apoyar y promover micro-proyectos de investigación sobre áreas prioritarias como medioambiente, género, patrimonio y desarrollo local y que cumplan con los objetivos específicos de la propia Cátedra de la Provincia.

Las propuestas presentadas han sido avaladas, previamente, por el Consejo de la Cátedra de la Provincia de la Universidad de Huelva y evaluadas por el comité externo de expertos relacionados con las áreas prioritarias de la convocatoria.

La convocatoria establecía dos categorías: Investigador Consolidado e Investigador Emergente. En este sentido, dentro de la primera, se han aprobado seis proyectos por una cuantía de 15.300 euros. Estas han sido: Aforo de cosechas de cítricos con VAV (vehículo aéreo no tripulado) de la provincia de Huelva, de Eduardo Moreno; La denominación de origen protegida Jabugo y los procesos de desarrollo local en la Sierra de Huelva, de Javier García Delgado; Planificación de los residuos urbanos en Huelva, de Ángel Mena; Buenas prácticas STEM. Estudio, orientación y formación para reducir la brecha de género en jóvenes preuniversitarios en la Provincia de Huelva, de Dolores Guzmán; Análisis del sector de la artesanía cofrade onubense en el escenario de la Covid-19, de Elena García de Soto Camacho; e Inspiring girls, de Paqui Segura Manzano.

Por otro lado, en la segunda categoría se han concedido ayudas por valor de 8.900 euros para cuatro proyectos. Las iniciativas aprobadas son: Patrimonio e impacto socioeconómico del Banco de España en Huelva. De contar dinero a contar historias (XIX-XXI), de Manuel Talamante; Resiliencia y fondos Next Generation. Análisis de las oportunidades de la provincia de Huelva, de Rocío Muñoz Moreno; Zenobia and Co: Escritoras artistas e intelectuales en la órbita de Zenobia Camprubí, de Luz Bort Caballero; y Claves para aumentar la práctica de actividad física en los adolescentes onubenses, de Bartolomé Almagro.

La Cátedra de la Provincia de Huelva nació en 2019 respaldada por la Diputación Provincial y tiene por objetivo la puesta en marcha de diferentes iniciativas dirigidas al fomento del desarrollo socioeconómico de Huelva a través de actividades de investigación, transferencia del conocimiento, formación y proyección internacional y cooperación a realizar desde la Onubense.