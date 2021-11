La UHU cree que el CEUS puede hacer historia en el marco económico de Huelva

El Centro para Ensayos, Entrenamientos y Montaje de Aeronaves no Tripuladas (CEUS) que el Ministerio de Defensa, a través del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, construirá en sus instalaciones del Arenosillo de Moguer puede llevar a la provincia onubense a “vivir el momento de mayor nivel económico de su historia”, pues “puede suponer una generación de negocio, de empleo y de bienestar social como probablemente nunca se ha vivido en Huelva”.

Así de claro y rotundo se manifestó el catedrático de Ingeniería de Sistema y Automática de la Universidad de Huelva (UHU), José Manuel Andújar, al tiempo que destacó el papel “importante” que ha jugado la Onubense para la puesta en marcha de este proyecto, sobre todo en la última fase en la que se retomó su puesta en marcha, hasta el punto de que “sin el apoyo de la Universidad de Huelva habría sido difícil que este proyecto hubiera salido a la luz”, remarcó el representante de la UHU después de la reciente aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental.

Para Andújar, la importancia del proyecto CEUS para la provincia es “enorme”, pues “garantiza que el desarrollo de los aviones no tripulados de Europa se va a hacer en Huelva”, y todo ello en un momento en el que “hay una corriente enorme de desarrollo científico y tecnológico en el mundo para desarrollar aviones no tripulados”, ya que, “al igual que en un futuro los coches no llevarán conductor a bordo, los aviones tampoco llevarán piloto”, explicó. Una vez que el proyecto cuenta con la Declaración de impacto Ambiental favorable y por tanto con el visto bueno para el inicio de las obras, Andújar sostiene que ahora es el momento de que los poderes públicos de Huelva, los poderes sociales y los poderes económicos hagan “su trabajo de captar empresas e inversiones para que el proyecto genere economía en el entorno y sea el efecto tractor más importante que nunca ha tenido Huelva para desarrollar su economía y por tanto el bienestar de los ciudadanos”.

Respecto a la inversión total, el catedrático cree que es “difícil de cuantificar”. La inversión inicial será de 28 millones de euros, pero “esto es el embrión y estoy convencido de que no va a dejar de crecer. En el momento que las empresas europeas y de fuera de Europa vean que disponen de unas instalaciones inigualables y con las mejores características para desarrollar aviones no tripulados se van a instalar en Huelva”, por lo que “la inversión que se podía generar alrededor de ese proyecto podría ser de miles de millones de euros”, recalcó.