Los sindicatos denuncian "nuevos recortes" de la Junta en la Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría

El Comité de Empresa del Personal Laboral de la Juntade Andalucía perteneciente a laDelegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de Huelva (UGT, CSIF, USTEA Y CCOO), reunidos en sesión extraordinaria, manifestamos un rotundo rechazo a los "nuevos recortes que la Junta de Andalucía ha decidido realizar en la Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría un año más".

La Administración autonómica "ha recortado casi 300.000 euros del presupuesto que destina a los Centros de Tiempo Libre, presupuestos que se han ido recortando desde 2021 por las anteriores Administraciones", sostiene el sindicato en una nota. Las Residencias de Tiempo Libre existen desde hace casi 50 años, dando la oportunidad de vacaciones en un lugar privilegiado a personas trabajadoras que de otra forma no podrían disfrutarlas, y a numerosos colectivos con el programa 'Conoce tu Sierra' para personas mayores, discapacitadas y familias vulnerables.

Desde 2012 "se ha buscado por parte de los trabajadores y centrales sindicales opciones de viabilidad pero la Junta de Andalucía hace caso omiso y sólo recorta ingresos a los trabajadores que ya lo tienen con solo 7 meses de trabajo al año. Además quitan un entero a los colectivos del programa Conoce tu tierra". "Estamos hartos de que no se nos tengan en cuenta, de reunirnos con el delegado de Empleo de la Junta en Huelva y que no hagan nada por nosotros. No nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo la Junta de Andalucía deja a sus trabajadores y a esta Residencia con un futuro cada vez más incierto", aseguran desde el Comité de Empresa, que anuncia movilizaciones importantes.