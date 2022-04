Día del Trabajador Seguro en Impala Terminals Huelva

En Impala no se termina de ir sumando cada vez nuevos programas en favor de la Seguridad.

Por tanto, no cabe duda que la estrategia que siguen en Impala va por el camino correcto. Se trata, además, de una estrategia que es compartida por todas las empresas colaboradoras que desempeñan funciones en la terminal de la compañía en Huelva.

Testimonios que dicen mucho…

“Soy Nuria Ortiz trabajadora de Impala. Desde que comenzaron las actividades de Impala Terminals Huelva he sido testigo de todos los cambios que ha habido en materia de Seguridad. Me siento orgullosa de ser parte de ello, empezando por mí misma porque siento que trabajo de manera más segura que antes”.

“Mi nombre es Miguel Angel Sugiyama, operador de la empresa Savilcon he trabajado con Savilcon en diferentes sedes de otras empresas y en ninguna me he sentido tan a gusto y tan seguro como en Impala Terminals”.

“Soy Alberto Valle de Berge Maritima, doy fe de las cosas que diariamente se vienen haciendo en favor de la Seguridad y la Salud de mí y de todos mis compañeros, ejemplo de ello es el vestuario, vamos es un vestuario de Cinco estrellas”.

“Una de las cosas que me llama la atención es que constantemente se crean programas de Seguridad que nos permiten hacer nuestras actividades de manera más segura, como por ejemplo el Programa Simulimp, que básicamente consiste en verificar que los procedimientos se cumplan en todo momento, por ello yo, Juan Mateo, trabajador de Prezero estoy agradecido con todos mis compañeros”.

“Durante el tiempo de Pandemia, gracias a lo disciplinado que fuimos en el uso de los equipos de protección personal, las actividades en la Terminal siempre fueron de total normalidad, sin lugar a dudas ello se debió a que tenemos una cultura de seguridad muy sólida pero que necesitamos afianzarlo día a día” (Álvaro Navarro, Joga).