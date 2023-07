Tomás Fernández: “Mi compromiso con Huelva es traer inversiones para las infraestructuras”

–El programa de Vox se acerca mucho a la ciudad de Huelva y son muchas cosas pero si tuviera que elegir, la primera, el agua, poner en marcha el primer Plan Hidrológico nacional, que Huelva sea una gran beneficiada puesto que supondrá poder llevar el agua a aquellos sitios donde hace falta, partiendo de la base de que en Huelva hay agua, con lo que cual tenemos una ventaja.Lo segundo, acometer de una vez por todas las infraestructuras que nos han prometido todos los partidos, el PP y el PSOE en los últimos veinte años, y la realidad es que siguen sin estar, no tenemos las carreteras adecuadas, no tenemos las conexiones hacia el interior, las conexiones hacia Cádiz, no tenemos un tren en condiciones, no podemos potenciar nuestro puerto con las conexiones ferroviarias con Zafra. Al final si aunamos las infraestructuras con la seguridad del agua, junto con algún detalle más, creo que Huelva puede dar en los próximos cuatro o seis años un salto muy grande.

Rafael Segovia:“La enfermedad de Huelva es el bipartidismo”

Rafael Segovia encabeza la lista de Vox por Huelva al Senado.

–¿Cuál es el diagnóstico de Huelva y qué tratamiento habría que aplicar?

–La enfermedad que tiene Huelva es el bipartidismo, hace décadas que ninguno de los partidos que han gobernado tanto a nivel del Gobierno central como autonómico han apostado por Huelva. Y el tratamiento, terminar con el bipartidismo y probar un tratamiento nuevo que, sin duda, es Vox.

–¿Qué le ha animado a dar el salto del Parlamento andaluz al Senado?

–La decisión ha sido del partido pero sinceramente, yo que no me lo había planteado, me ha ilusionado muchísimo porque la mayoría de los problemas que estoy llevando aquí en el Parlamento de Andalucía al final es competencia del Gobierno central. Estamos hablando del CEUS, el tema de los regadíos de Doñana, el desdoble de la N-435, del tercer carril de la autovía, el tren de la Alta Velocidad, estamos hablando de temas nacionales que se pueden impulsar desde el Senado. Me ilusiona muchísimo trabajar por Huelva en el Senado.

–¿Cuál será su principal misión?

–Yo hablo de Huelva permanentemente, lo que he hecho en el Parlamento de Andalucía hacerlo en el Senado. Tomás Fernández en el Congreso y yo en el Senado podemos poner a Huelva en el lugar que le corresponde.