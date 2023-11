The Last of Us Parte II Remasterizado ya es oficial

The Last of Us Part II Remastered ya es oficial. A través del Blog de PlayStation, Naughty Dog ha anunciado la remasterización para PlayStation 5 de The Last of Us Parte II, la segunda entrega de The Last of Us, lanzada en 2020 para PS4.

"Estamos muy emocionados de traer The Last of Us Part II de forma nativa a PlayStation 5 como la forma definitiva de experimentar la secuela y todo lo que tiene para ofrecer, al mismo tiempo que ofrecemos a los fans niveles nuevos y más profundos de agradecimiento por el trabajo realizado", comenta Naughty Dog.

La espera no será muy larga, pues este The Last of Us Part II Remastered estará disponible el próximo 19 de enero de 2024 y, como destaca la compañía en su anuncio, "ofrecerá muchas razones" para que tanto jugadores nuevos como aquellos que lo jugasen en PS4 puedan disfrutar de "una historia que significa tanto" para el estudio.

Esta nueva edición dará la bienvenida a novedades que abarcan desde mejoras gráficas y técnicas hasta nuevos modos de juego y funciones de "detrás de las cámaras", que permitirán a los jugadores profundizar en el proceso de creación de esta entrega.

Las novedades jugables de 'The Last of Us Part II Remastered'

La novedad más destacada es No Return, un modo de supervivencia roguelike donde los jugadores tienen que demostrar su valía en encuentros aleatorios de combate y sigilo contra diferentes enemigos. Para ello podrán elegir entre una variedad de personajes, algunos de ellos jugables por primera vez en la serie, con sus propios rasgos y estilos de juego.

Cada una de estas partidas ofrecerá una nueva oportunidad para decidir qué recompensas conseguir tras cada encuentro, la manera de configurar el personaje y la posibilidad de desbloquear más personajes y apariencias, y hasta de crear sus propias partidas personalizadas para competir con otros jugadores en tablas de clasificación.

Otras nuevas incorporaciones de este The Last of Us Part II Remastered son un modo Speedrun (como el de la Parte I) y un modo libre de Guitarra, con multitud de instrumentos desbloqueables, pedales de efectos de audio y diferentes personajes con los que rasguear las cuerdas libremente en diferentes ubicaciones del juego.

Finalmente, cerrando las novedades jugables, el juego ofrecerá un conjunto de Lost Levels para que los jugadores puedan ver algunas secuencias jugables que fueron eliminadas del juego y que permiten una inmersión más completa en el proceso de Naughty Dog para dar vida al juego.

"No son niveles completamente terminados, sino más bien partes de desarrollo inicial que permiten ver descubrir detalles del mundo de juego con comentarios de desarrolladores para darles un contexto más rico. Explora estos espacios y escucha directamente del equipo sobre la intención detrás de cada nivel: esta es una inclusión única para nuestro estudio y estamos emocionados de permitir a los jugadores vislumbrar el proceso creativo.", comenta el estudio.

Junto a ello también se han añadido nuevos "comentarios del director" en las cinemáticas de la historia con grabaciones del director Neil Druckmann, la diseñadora narrativa Halley Gross y los actores Troy Baker, Ashley Johnson y Laura Bailey.

Las mejoras técnicas de PlayStation 5 y el mando DualSense

Para aprovechar las mejores características técnicas de PS5 frente a PS4, The Last of Us Part II Remastered da la bienvenida a gráficos mejorados, incluyendo Resolución 4K en el Modo Fidelidad o 1440p escalado a 4K en el Modo Rendimiento, así como la opción de desbloquear la tasa de fotogramas en TVs que soporten VRR.

Todo ello se suma a mayor resolución de textura, mayores distancias en el nivel de detalle y mejoras en las sombras, la frecuencia de muestreo de animación y más. De esta forma, los jugadores podrán disfrutar de un mundo de juego más rico y fluido, desde las montañas nevadas de Jackson hasta la lluviosa Seattle.

Además, también se han mejorado los tiempos de carga y se ha añadido compatibilidad con el mando DualSense, que recibe la integración de respuestas hápticas y gatillos adaptativos para mejorar la inmersión en cada momento de combate y exploración.

"Nos hemos asegurado de que el galardonado conjunto de opciones de accesibilidad regresen para la experiencia de PS5, junto con nuevas incorporaciones como la inclusión de audio descriptivo y voz a vibraciones, que utiliza el mando DualSense para indicar el habla y la cadencia de los personajes.", añade también Naughty Dog.

Ediciones y posibilidad de actualizar el juego desde PS4

Las reservas comenzarán el 5 de diciembre, tanto para las ediciones estándar como la limitada Edición W.L.F en formato físico, que se pondrá a la venta exclusivamente a través de la tienda online PlayStation Direct.

La Edición W.L.F. incluye el juego, una SteelBook, cuatro pines esmaltados, un parche del Frente de Liberación de Washington y un total de 47 tarjetas coleccionables de la Sociedad de Campeones, incluidas ocho tarjetas holográficas.

Por otra parte, los jugadores que ya tengan el juego en PlayStation 4 podrán actualizar a la versión digital de The Last of Us Part II Remastered por el precio de 10 euros. En este caso, además, los jugadores podrán importar sus partidas guardadas del juego original.