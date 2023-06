Solo un centro de salud de Huelva abrirá las tardes de verano para las urgencias médicas

La delegación territorial de Salud y Consumo todos los veranos llama a solicitar cita en Salud Responde y, en caso de no poder demorarla, acudir al centro de salud habitual. Ya el año pasado lanzaba un comunicado en el que pedía "no acudir a Urgencias por no poder esperar, porque le venga mejor el horario o porque lo considere urgente".