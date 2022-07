Urgencias médicas en Huelva para el verano 2022: Horarios de todos los centros de salud

La Consejería de Salud y Familias ha desplegado en la provincia de Huelva su Plan Especial de Verano, el cual contempla una modificación en los horarios a la atención de la patología no demorable en los servicios de Urgencias de la provincia. Hasta el 29 de septiembre, según apuntan los distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña, se mantendrán todos los servicios de Urgencias de Atención Primaria "para garantizar la atención a la patología urgente".

En la capital permanecerán abiertos todos los centros de salud de lunes a viernes de 8:00 a 15:00, pero la mayoría de ellos cerrarán pasada esa hora. La Orden, Adoratrices y Huelva-Centro concentrarán la Urgencias de toda la capital de 15:00 a 20:00, mientras que será el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) de Huelva capital (antiguo Manuel Lois) el que asista entre las 20:00 y las 8:00 de lunes a jueves, los viernes de 15:00 a 20:00 y fines de semana y festivos.

En la Costa, de igual modo que sucede en la capital, todos los centros de salud abren de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes. Además, abren de 15:00 a 8:00, fines de semana y festivos 24 horas los de Aljaraque, Punta Umbría, Lepe, Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Tharsis, Puebla de Guzmán, Castillejos y Santa Bárbara.

Por su parte, La Antilla abre de 8:00 a 20:00 de lunes a domingo y El Portil de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes y de 9:00 a 21:00 los sábados y domingo.

En el Condado-Campiña, los onubenses pueden ser atendidos en su centro de salud habitual de 8:00 a 15:00, mientras que amplían su horario a la franja de 15:00 a 20:00 y las 24 horas de fines de semana y festivos los centros de salud de Gibraleón, San Bartolomé, Bonares, Almonte, Matalascañas, Palos, Mazagón, Moguer, La Palma, Trigueros, San Juan y Bollullos. Asimismo, conviene añadir los centros de salud de Paterna (de 15:00 a 20:00), Escacena del Campo (20:00-8:00), ambos de lunes a viernes, y El Rocío de 8:00 a 20:00 de lunes a domingo.

La delegación territorial de Salud y Familias llama a solicitar cita en Salud Responde y, en caso de no poder demorarla, acudir al centro de salud habitual. Pide "no acudir a Urgencias por no poder esperar, porque le venga mejor el horario o porque lo considere urgente".