CSIF Huelva denuncia que el SAS "no cubrirá las sustituciones en Atención Primaria durante el verano"

El plan de refuerzo estival previsto para las zonas de playa de la provincia de Huelva contemplaba la incorporación de 58 médicos, según cifró el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Sin embargo, sólo se pudo contratar a la mitad de lo previsto porque, según explicó el sector de Sanidad del sindicato CSIF, “la Administración no encuentra facultativos para cubrir esas plazas de refuerzo”. En concreto, el responsable provincial de Sanidad de la central sindical, César Cercadillo, argumentó que “hay una preocupante escasez de médicos que se agrava en las provincias andaluzas por las pésimas condiciones laborales que les ofrecen y prefieren irse a otras comunidades”.

A la luz de estos datos, "el SAS no ha podido cubrir la totalidad de los refuerzos previstos en el plan especial por lo que, además, tampoco cuenta con personal para cubrir las sustituciones de los trabajadores que esté de vacaciones durante los meses de verano". Cercadillo indicó que “los refuerzos para las zonas de playa donde se incrementa la población en época estival se quedan a la mitad y en Atención Primaria no habrá sustituciones, por lo que serán los propios compañeros los que asuman la carga de trabajo de la parte de la plantilla que esté de descanso”. En el caso de los hospitales, las vacaciones de los especialistas "no se van a poder cubrir, un año más".

Esta situación afectará directamente a los profesionales de los centros, apuntó César Cercadillo, ya que “verán incrementadas desproporcionalmente sus cargas de trabajo puesto que tendrán que asumir sus consultas y las de los compañeros que estén de vacaciones lo que redunda en más tiempos de espera, algo especialmente grave en Urgencias, menos minutos para atender a los pacientes y un colapso generalizado en la atención a los usuarios”.

Por todo ello, el portavoz sindical alertó de “la peligrosa situación que se vivirá durante los meses de verano en la capital por la no cobertura de las sustituciones, con la dificultad añadida de encontrar médicos, lo que se suma a la ya de por sí mermada plantilla del SAS”. Esto tendrá “graves consecuencias para los pacientes” ya que se "cerrarán programas, se reducirán las consultas de tarde tanto de médicos como de enfermos y la gestión administrativa quedará bajo mínimos".

En cuanto a los centros de salud del capital, sólo tres de los nueve se quedarán abiertos por la tarde: Adoratrices, Rosales y Huelva-Centro en horario de tres a ocho de la tarde y solo para cubrir urgencias. De esta forma, las consultas quedan reducidas al tramo de la mañana. Este sistema de atención al paciente permanecerá vigente desde el 4 de julio hasta el 29 de septiembre. Además, en el área metropolitana, playas, Andévalo y Condado, hay dos puntos de Urgencias donde no habrá servicio por las tardes: La Antilla y El Rompido. Y, además, se mantienen cerrados lo de San Bartolomé y Paterna-Escacena, señalaron desde el sindicato.

Por todo ello, los 1.283 contratos anunciados por el SAS para la provincia de Huelva son “ficticios” y suponen un “brindis al sol” porque “la Administración sabe de más que no va a encontrar profesionales suficientes para ello” augurado que “muchos de esos contratos que se anuncian no se realizarán, bien por falta de profesionales como en el caso de médicos o enfermeras, bien porque se tratará contratos de muy poca duración o en lugares de difícil cobertura”. Como ejemplo, CSIF destacó que en una reciente oferta de empleo público de médicos para la provincia de Huelva "solo se pudieron cubrir 9 de 66 plazas".

Falta de transparencia

CSIF también critica la falta de "información" a los representantes de los trabajadores sobre el plan de verano. “La información que ofrecen se basa en propuestas de contratación, no en contratación real e ignoramos si los datos ofrecidos por la Junta incluyen o no las interinidades o contratos de larga duración realizados en los últimos meses para cubrir puestos estructurales”, concluyó el sindicato.