El Sindicato Médico de Huelva advierte de que las administraciones "matan" a la Atención Primaria

El Sindicato Médico de Huelva, en coordinación con el resto de sindicatos médicos provinciales de Andalucía, ha convocado para el día 10 de noviembre una concentración silenciosa en la puerta del centro de salud de El Molino con el lema de Salvemos Nuestra Atención Primaria.

En este punto, la central sindical declara que "lo que han sido décadas (más de 38 años) de dejadez y abandono de la Atención Primaria hasta llevarlos a límites de tensión inaguantables se ha convertido en los últimos dos años y medio en un ataque directo e indisimulado a la línea de flotación de la que es no ya sólo la puerta de entrada al sistema de salud como pretenden simplificar, sino un nivel estratégico del mismo, caracterizado por accesibilidad, longitudinalidad, integralidad y coordinación entre interniveles".

Esto la convierte, según el sindicato, "en el primer elemento básico de un proceso de atención permanente en el SNS, que garantiza una cobertura universal, así como la equidad sanitaria, justicia social y seguridad en el acceso y la protección social en salud. Esto requiere de una Atención Primaria fuerte, dotada y correctamente financiada. Exactamente lo contrario de lo que se viene haciendo desde hace décadas".

A este respecto, el Sindicato Médico recuerda que el actual Gerente de los Distritos Sanitarios de Atención Primaria de Salud Huelva Costa y Condado Campiña, publica una tribuna en el diario Huelva Información sobre la Reforma de Atención Primaria. En ella, "en un sorprendente ejercicio de malabarismo dialéctico afirma que es una simpleza y una propuesta populista el solicitar contratar más médicos, para a renglón seguido asegurar que lo que la Atención Primaria necesita son más médicos de familia".

"Sin un correcto dimensionamiento de los cupos médicos es imposible ofrecer una atención de calidad. Y para eso hacen falta profesionales (principalmente médicos y pediatras de atención primaria)", declaran desde el sindicato, que añade que "no es una simpleza. Es algo sencillo. No es una propuesta populista. Es una necesidad urgente de un sistema cuyas costuras no aguantan más".

Del mismo modo, el Sindicato Médico explica que "falta a la verdad cuando asegura que no hay más médicos de familia que contratar”, puesto que todos los años egresan del sistema MIR más de 1500 facultativos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria (informe RRHH, Ordenación Profesional y Formación en el SNS, 2019. Ministerio de Sanidad)". De este modo, "lo que no hay son médicos de familia que acepten trabajar bajo unas condiciones indignas de inestabilidad laboral, retributivas y de otra índole", finalizan desde la central sindical.