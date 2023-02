Silencio sobrecogedor en la Universidad de Huelva en memoria de Andrea, Sara y Miguel

Un silencio de hielo ha inundado este miércoles el campus del Carmen de la Universidad de Huelva. Un día que quedará marcado de por vida en la historia de la Onubense por ser "el más triste de cuantos se recuerdan en la institución". Una dura jornada que ha estado marcada por las lágrimas y el dolor desconsolado de la pérdida. Y es que a pesar de la multitud universitaria congregada, la ausencia de Andrea, Sara y Miguel ha sido la gran protagonista de este oscuro comienzo de febrero.

La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, ha dado paso al minuto de silencio que toda la comunidad educativa ha brindado en memoria de los tres estudiantes fallecidos en el trágico incendio del martes. "Por Andrea, Sara y Daniel que cursaban primero de Trabajo Social en nuestra Universidad. Todavía estamos consternados por la pena y el dolor de este acontecimiento, pero queremos guardar un minuto de silencio para trasladarles todo nuestro cariño y nuestro apoyo, tanto a sus familiares como a sus compañeros", ha dicho Peña ante más de 500 personas.

Tres compañeros de curso, amigos íntimos de los fallecidos, han depositado tres ramos de flores en honor a los estudiantes junto al monumento conocido como El Cubo, en el centro del campus. La pena desgarradora e infinita de los compañeros más cercanos de los fallecidos ha salpicado a todos los presentes. Consternación absoluta entre generaciones en la Onubense, representantes institucionales, profesores, estudiantes, familiares y amigos de las víctimas. Todos han querido sumarse en silencio a la "injusta e irreparable" pérdida que, desde hoy y para siempre, vivirá la Universidad de Huelva.

"Toda la comunidad universitaria lo vivimos como una pérdida en carne propia. Queremos trasladar nuestro máximo cariño a los amigos y las familias de los fallecidos. Es un día muy doloroso y tenemos que acompañarlos y ayudarlos en lo que se pueda con los recursos de la Universidad", decía la Rectora sobrecogida por la crudeza de los hechos.

"Estaban empezando sus proyectos de vida, es que son unos críos. Estaban haciendo lo que hemos hecho todo, celebrando que habían terminado los exámenes. Estaban empezando. Es desgarrador", decía la Consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, también allí presente. Al igual que la Subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, quien ha manifestado su profundo pesar por esta desgracia: "Conmovida y sin palabras ante la enorme tragedia que ha sacudido nuestra capital y que ha sesgado la vida de tres jóvenes de nuestra Universidad. Mi más sentido pésame y todo mi afecto por esta pérdida, incalculable, a sus familiares y amigos".

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; la presidenta del Puerto, Pilar Miranda; la delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano; el delegado de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Carlos Soriano; la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, así como todos los representantes locales, provinciales e institucionales de la Universidad de Huelva, se han dado cita en el simbólico encuentro mostrando la rotunda unidad de Huelva tras la magnitud del suceso que se ha cobrado la vida de los jóvenes estudiantes.

Hoy, un espacio lleno de risas se ha tornado amargo. Los amigos de las víctimas, que no han querido ni mencionar el amargo trago, intentaban despertar, con lágrimas en los ojos, de una pesadilla que no acaba.

"Hasta que no vi el nombre de ellos no me lo creí. Estamos rotos, no nos creemos que esto sea verdad. Ojalá se tratase de un mal sueño", cuenta una compañera. "Estamos muy mal, no nos lo esperábamos. Ahora va a ser muy duro recuperarse de esto", cuenta otro estudiante de primero, emocionado.

La tristeza invade hoy cada resquicio de la onubense. Una pena con nombre propio. Porque desde el pasado 31 de enero todo huele, sabe y recuerda a Andrea, Sara y Miguel.