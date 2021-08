Señales que indican que es momento de buscar ayuda para cancelar deudas

Tener deudas es una situación que puede causar una amplia cantidad de problemas a las personas. Sin embargo, algunas familias tienen dificultades para reconocer el momento ideal de pedir ayuda para cancelar deudas y solucionar sus problemas financieros.

Caer en el endeudamiento es más fácil de lo que se piensa. En algún momento, cualquier persona se ve tentado ante la necesidad de pedir un préstamo para llevar a cabo un proyecto, solventar situaciones de urgencia, entre otros.

Deber dinero y no tener la capacidad de pagarlo puede desencadenar muchos problemas, tanto físicos como mentales. En muchos casos, las llamadas de los acreedores y la presión de plazos de pago acumulados conducen a enfermedades, crisis de pánico o depresión.

Afortunadamente, no son pocas las personas que han apostado por pedir ayuda para cancelar deudas. Se trata de un recurso de apoyo para las personas que necesitan liberarse de compromisos económicos que no pueden asumir

Problemas que se originan a causa de las deudas

Existen muchas situaciones que indican que es momento de pedir ayuda para cancelar deudas. Lejos de ser una alternativa negativa o vergonzosa, de hecho es una solución completamente válida y accesible.

Por ejemplo, actualmente, es posible acceder a asesoramiento profesional de personas especializadas en insolvencia personal, los cuales están dispuestos a ayudar y proporcionar soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente. Sin embargo, es importante tener en cuenta las señales que advierten cuando es necesario pedir ayuda.

A continuación, se presenta una breve lista con algunos de los problemas más comunes que se originan cuando las deudas comienzan a acumularse:

Acoso de los cobradores

Cuando los pagos de una deuda se retrasan, los cobradores suelen reclamar su dinero de distintas formas: llamadas constantes, visitas, notificaciones de pago, entre otras. Estas situaciones aumentan la presión y el estrés.

Problemas de salud

Estudios han comprobado que las personas que pasan por crisis financieras son más propensas a padecer problemas de salud mental como el estrés, ansiedad o depresión.

Pérdida de bienes

Un alto grado de endeudamiento puede absorber la totalidad del ingreso de una persona, incluyendo sus activos como el hogar, tierras o vehículos.

¿Qué significa declararse insolvente?

Esta es una opción que muchos se plantean ante compromisos financieros que no se pueden asumir. Una persona insolvente es aquella que no tiene capacidad de cumplir con sus obligaciones exigibles, es decir, no cuenta con recursos económicos suficientes para cubrir sus gastos y deudas. Esta se divide en dos tipos:

Insolvencia actual: La persona no tiene capacidad de hacer frente a sus deudas de momento.

La persona no tiene capacidad de hacer frente a sus deudas de momento. Insolvencia inminente: La persona insolvente anticipa que no tiene la capacidad para responder por sus deudas en un futuro próximo.

Ante la pregunta sobre ¿cómo declararte insolvente?, Es conveniente señalar que se trata de una alternativa que no debe tomarse a la ligera, ya que es un proceso que conlleva diversos requisitos.

Para declararse insolvente la persona debe demostrar que sus ingresos son menores a sus deudas con documentación que lo acredite. Luego, es posible acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, siempre y cuando se cumplan las siguientes particularidades:

La deuda debe ser menor a 5 millones de euros.

Haber incumplido dos o más cuotas con dos o más acreedores.

No haber cometido ningún delito contra Hacienda, la Seguridad Social o Patrimonio.

Declararse insolvente es una muy buena opción para algunos, pero no es ideal para todos, debido a sus características específicas. Por suerte, existen otras alternativas para mejorar el panorama financiero de un hogar.

Otras maneras de solucionar las deudas

La gestión de deuda también es una opción para las personas o empresas que no pueden declararse insolventes. Los expertos en esta área se encargan de gestionar todo el proceso con los acreedores.

Se trata de agrupar las deudas en un único pago acordado, el cual se propone a los acreedores con la intención de reducir el importe total a pagar con un tipo de interés más bajo. Esta es una solución más rápida y no requiere la intervención de notarios ni juzgados.

Con el asesoramiento de expertos y su ayuda para cancelar deudas es mucho más fácil evitar los problemas relacionados con crisis financieras. No poder gestionar los plazos con los acreedores es una situación en la que cualquiera puede verse envuelto, lo importante es saber cómo superarla y no dejar que afecte aspectos importantes de la vida.