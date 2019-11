Sanidad pone en marcha una campaña para el buen uso de los antibióticos en Huelva

Los Distritos Sanitarios de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña han puesto en marcha una estrategia dirigida a concienciar a usuarios y profesionales sobre los riesgos asociados al uso indebido de antibióticos, un problema de salud pública a escala mundial del que vienen alertando desde hace tiempo los principales organismos internacionales en este ámbito como la OMS.

Esta iniciativa, con la que ambos distritos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se adhieren a la conmemoración esta semana del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos promovido por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC según sus siglas en inglés), consta de diferentes actividades. Entre ellas se encuentran el desarrollo de una campaña informativa que incluye la distribución en los centros de salud de sus respectivas áreas de influencia de dípticos y un cartel elaborado para la ocasión con mensajes claros y directos acerca del consumo y la prescripción de estos fármacos, así como la organización de sesiones formativas abiertas a la ciudadanía y la difusión de protocolos y pautas de actuación dirigidas al personal médico.

Los antibióticos son los medicamentos indicados para combatir las infecciones causadas por bacterias. Sin embargo, una utilización inadecuada, bien por su prescripción contra organismos que no son válidos, bien por su consumo reiterado, puede dar lugar a resistencias que dificulten el proceso asistencial. Actualmente, España es el país que lidera el consumo de antibióticos en Europa, a pesar de que la evidencia científica ha demostrado que el uso abusivo de ellos puede llegar a desproteger el organismo humano ante una infección.

De hecho, cada vez hay más bacterias que son resistentes y no responden a determinados antibióticos, y están apareciendo otras que son panresistentes, no respondiendo a ningún fármaco. Todo ello hace necesario la implementación de actuaciones para alcanzar niveles óptimos de consumo y controlar el incremento de infecciones causadas por estas bacterias, sobre todo en el ámbito de atención primaria, donde se produce el 90% de la prescripción de estos fármacos.

De ahí surge esta estrategia de los Distritos Sanitarios Huelva-Costa y Condado-Campiña, entre cuyas novedades destaca la confección de un cartel informativo que cuenta con el aval y la promoción a nivel autonómico de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFyC).

Dicho cartel, que va a estar disponible en los centros de salud de estos dos distritos del SAS, incorpora una serie de recomendaciones claras, sencillas y didácticas divididas en dos bloques, uno para pacientes y otro para profesionales médicos. En el primer apartado los mensajes son los siguientes: consumir antibióticos cuando no son necesarios hace que las bacterias se hagan resistentes y que cuando se necesiten no funcionen; los antibióticos no se usan para prevenir infecciones, solo para tratar algunas de ellas, los virus no se curan con estos fármacos; tomar antibióticos sin necesidad supone un riesgo para tu salud y la de tu familia; no consuma antibióticos si no los ha prescrito un médico; cumple correctamente las indicaciones de tu médico para favorecer el éxito del tratamiento; dar freno a la resistencia a los antibióticos es responsabilidad de todos.

Mientras que para el personal médico las indicaciones son: no te sientas obligado a prescribir un antibiótico indicado por otro profesional si no estás de acuerdo; retira el antibiótico si crees que el paciente no lo necesita, hazlo lo antes posible, así evitarás resistencias; no utilices antibióticos de amplio espectro si no es estrictamente necesario; explica con detalle a tus pacientes la pauta y duración del tratamiento; siempre que puedas, usa pautas cortas, se generarán menos resistencias, consulta nuestra guía de referencia; antibiótico bien elegido y correctamente usado, infección controlada y anulada; los antibióticos bien usados salvan vidas, utilízalos cuando sean estrictamente necesarios.

Los carteles incorporan códigos QR que permiten descargar estos mensajes y el acceso de los profesionales a la guía clínica de referencia. Esta iniciativa de los Distritos Sanitarios Huelva-Costa y Condado-Campiña se enmarca dentro del Programa Pirasoa, impulsado por la Consejería de Salud y Familias para la prevención, control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y uso apropiado de antimicrobianos.

No hay que olvidar que cada año se producen en España unas 3.000 muertes atribuibles a infecciones por bacterias resistentes, ocho veces más que por accidentes de tráfico.

Andalucía ha sido pionera en la implantación de este plan, que ya ha permitido reducir en un 10% las prescripciones de antibióticos en los centros de atención primaria y un 6% a nivel hospitalario.