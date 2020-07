Salud activa el protocolo anti-brote tras registrar un positivo en Moguer

Salud investiga el entorno y los contactos de un positivo en Moguer confirmado ayer. Hay al menos un contagiado en Moguer de covid-19, por lo se ha activado el protocolo de control para acotar los movimientos de la persona que ha dado positivo, sus encuentros y los contactos que ha establecido desde que pudo contraer la enfermedad con el objetivo de acotar posibles nuevos contagios.

Los rastreadores, en base a los criterios epidemiológicos fijados por Salud, identifican a todas las personas de riesgo que en las 48 horas previas a los primeros síntomas mantuvieron un contacto cercano con el paciente contagiado de Covid-19. No todas las personas que hayan estado con él o en su presencia son considerados como tales, sino que se aplican criterios claros para su delimitación. A todos ellos se les están realizando pruebas PCR para determinar si hay más contagios y acotar los mismos en caso de ser declarado como brote el caso de Moguer. Es una circunstancia similar a la que se empleó hace dos semanas en Lepe.

En estos momentos el caso está en investigación para evitar que el contagio se exitienda. Los esfuerzos se centran en el entorno del positivo y los movimientos realizados en los días en los que el paciente pudo haber contagiado a otras personas. De momento, al existir un único caso no tiene consideración de brote para la Consejería de Salud. No obstante, se activa el protocolo para garantizar que no se expanda. Los resultados de los test PCR tardan unas 24 horas, lo que permitirá a Salud conocer a lo largo de la jornada de hoy si existen más contagios relacionados con este primer positivo en Moguer y actuar en consecuencia.

El alcalde de la localidad, Gustavo Cuéllar, confirmó en un comunicado a los vecinos que el positivo inicial se detectó el miércoles y fue confirmado de forma definitiva ayer por la mañana. Tras ello, “se ha puesto en marcha un protocolo por motivo estricto de prevención que fija el confinamiento de un número determinado de personas”.Se trata de aquellos “que han mantenido contacto directo con el positivo según los criterios que fijan la Consejería de Salud y el Ministerio”.

Los resultados de las pruebas realizadas tardan unas 24 horas en ser conocidos

Cuéllar quiso “advertir y pedir a todos los vecinos que no nos confiemos, que mantengamos las medidas de seguridad”. Por ello es fundamental que “no haya acercamientos excesivos ni aglomeraciones de personas en espacios públicos y privados”.

El alcalde de Moguer pidió “colaboración ciudadana” además de “comprensión” por parte de todos ya que “hay rebrotes en comunidades como Cataluña, Asturias o Galicia y una mayor incidencia en las zonas costeras”. No se trata de “ser alarmistas, pero sí transmitirles a nuestros vecinos y quienes nos visitan que mantegamos las medidas de seguridad”.

El parte emitido por las autoridades sanitarias confirmó el positivo en Moguer y añadió seis pacientes curados que corresponden al brote declarado hace dos semansa en Lepe. En este sentido, el total de contagiados desde que se declaró la pandemia en la provincia de Huelva ascienden a 419. El total de curados es de 486.

El operativo es similar al que se activó hace dos semanas en Lepe, cuando el contagio de un marinero llegado del extranjero provocó un brote de Covid-19 que afectó a diez personas más. El brote de Lepe está prácticamente controlado ya que la rápida intervención de Salud permitió limitar su impacto. En esta ocasión se hicieron más de 200 test PCR entre las personas que fueron identificados como personas de riesgo por haber mantenido un contacto estrecho y cercano durante el tiempo que fija el protocolo.