Salud investiga el entorno de un nuevo caso positivo en Moguer

Salud investiga el entorno y los contactos de un positivo en Moguer. Según han confirmado fuentes sanitarias a este diario, hay al menos un contagiado en Moguer de covid-19, por lo se ha activado el protocolo de control para acotar los movimientos de la persona que ha dado positivo, sus movimientos y los contactos que ha establecido desde que pudo contraer la enfermedad con el objetivo de acotar posibles nuevos contagios.

En estos momentos el caso está en investigación para evitar que el contagio se exitienda. Los esfuerzos se centran en el entorno del positivo y los movimientos realizados en los últimos días. De momento, al existir un único caso no tiene consideración de brote para la Consejería de Salud. No obstante, se activa el protocolo para garantizar que no es expanda.

El operativo es similar al que se activó hace dos semanas en Lepe, cuando el contagio de un marinero llegado del extranjero provocó un brote de Covid-19 que afectó a diez personas más. El brote de Lepe está prácticamente controlado ya que la rápida intervención de Salud permitió limitar su impacto.

El parte emitido por las autoridades sanitarias confirma el positivo en Moguer y añade seis pacientes curados que corresponden al brote declarado hace dos semansa en Lepe. En este sentido, el total de contagiados desde que se declaró la pandemia en la provincia de Huelva ascienden a 419. El total de curados es de 486.