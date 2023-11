¿Sabías que las alergias alimentarias no siempre se heredan?: Esto explica una alergóloga de Huelva

Los síntomas de una alergia alimentaria suelen presentarse de manera rápida tras ingerir el alimento o incluso únicamente habiéndolo tocado u olido. Así lo explica la doctora Lucía Valverde Vázquez, alergóloga del Hospital Quirónsalud Huelva: "En las dos primeras horas la persona afectada puede presentar hinchazón en los labios, picor u escozor de ojos, prurito y congestión nasal, estornudos, tos, diarrea, vómitos o dolor abdominal. En los casos de reacción extrema puede producirse un shock anafiláctico en el cual se añade hipotensión y/o pérdida de conocimiento".

Tras un episodio de este tipo la indicación es acudir lo antes posible al especialista en alergias con el objetivo de realizar un diagnóstico completo del paciente y determinar la causa de estos síntomas.

Señala la doctora Valverde, que "una persona ante el mismo alimento puede mostrar síntomas diferentes y de manera general cada vez serán más graves, de ahí la importancia del estudio diagnóstico temprano". Tras elaborar una historia clínica exhaustiva el paciente se someterá a las pruebas complementarias oportunas que suelen ser pruebas cutáneas y análisis de sangre. En ocasiones, tras los resultados aún existen dudas y se realizan pruebas de provocación con el alimento sospechoso para así demostrar la existencia o no de alergia al mismo. Esta prueba siempre ha de realizarse en ambiente hospitalario y bajo la supervisión del especialista.

Valverde explica que en los niños las alergias más habituales son a la leche, al huevo y al pescado. Mientras que en la edad adulta las alergias más frecuentes se dan en alimentos de origen vegetal como las legumbres, frutos secos y frutas; y también en el marisco.

Un aspecto importante que comunicar recalca la alergóloga, es el hecho de que las alergias no pasan de padres a hijos, es decir, no se heredan. "Sí es cierto que se hereda la predisposición genética para desarrollar alergias alimentarias, ambientales…etc. pero no se heredan alergias concretas; un padre puede presentar alergia al polen del olivo y su hijo presentarla a la proteína de la leche".

En cuanto al tratamiento de las alergias alimentarias actualmente pasa por la eliminación de ese alimento de la dieta de la persona afectada, así como la educación en materia de manipulación de alimentos para evitar ingestas accidentales.

Las alergias alimentarias afectan a la calidad de vida del paciente, de sus familiares y de su entorno social principalmente, por ello, referenciando a la AESA (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) es importante seguir las siguientes medidas de prevención:

· Leer siempre los ingredientes de los alimentos que se vayan a utilizar en la preparación del menú, teniendo cerca el listado de sustancias a las que se es alérgico/intolerante para comprobar las etiquetas.

· Cocinar primero la comida del alérgico para evitar contaminaciones y contactos.

· Manipular cuidadosamente los utensilios (mejor si son exclusivos para el alérgico).

· No usar el mismo aceite o plancha para cocinar. Higienizar todas las superficies de trabajo

· Eliminar totalmente el alérgeno de la dieta, tanto el alimento en sí como los distintos productos que lo puedan llevar como ingrediente. Ante la duda, no tomarlo.

· Tener cerca la medicación oportuna, especialmente en casos de alergias muy graves.

· En el caso de los niños aportar el certificado médico en el comedor escolar para evitar confusiones e informarse del menú que va a consumir.

Para finalizar, la doctora Valverde recuerda la diferencia entre alergia alimentaria e intolerancia. Mientras que en caso de alergia alimentaria el sistema inmune recibe el alimento como una sustancia nociva y dañina y reacciona ante ella, en los casos de intolerancia se produce por déficit enzimático una dificultad en la digestión que provoca síntomas relacionados (distensión abdominal, meteorismo, flatulencia…). Ante ambas situaciones, la recomendación es acudir a consulta con el especialista y conocer el origen y determinar un tratamiento adecuado.

El próximo 23 de noviembre a las 18:30 la doctora Valverde ofrecerá unas jornadas informativas sobre alergias alimentarias en el Hospital Quirónsalud Huelva. Es una sesión dirigida a pacientes, familiares, asociaciones y población general; con el objetivo de poder atender de la mejor manera a todos los asistentes se ruega que los interesados en acudir a las jornadas envíen un correo electrónico a ana.carrascop@quironsalud.es para la reserva de plaza.

El Hospital Quirónsalud Huelva enmarca esta jornada informativa dentro de los actos conmemorativos del 10ª aniversario de su apertura, que le han consolidado como el centro sanitario privado de referencia en la provincia. La asistencia de calidad, el trato al paciente y los mejores profesionales han definido estos 10 años del grupo Quirónsalud en Huelva.