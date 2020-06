El SAS no ratificará las pruebas de detección realizadas por lo privado

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha notificado a su personal, que no cumplimente los procesos de detección de pruebas serológicas o de PCR que se estén realizando fuera del sistema sanitario público andaluz.En una circular enviada hace muy pocos días, el SAS, descarta el que sus profesionales verifiquen o confirmen aquellos test que algunos particulares hayan realizado por su cuenta.

La circular explica que “el SAS no se hace cargo de la realización de pruebas de confirmación en usuarios asintomáticos que se hayan realizado un test serológico de forma privada ajena a nuestra institución. Si el resultado de estos test sugiere la necesidad de confirmar o descartar la infección por coronavirus, debe ser el particular, la empresa y/o el laboratorio que inició el proceso de cribado, el que complete el asesoramiento epidemiológico y realice las pruebas que estime convenientes”.

Esto no significa que el SAS no acepte los resultados que vengan del trabajo realizado por, por ejemplo, algunas oficinas de farmacia que realizan análisis clínicos. Lo que quiere dejar claro es que no habrá mezcla entre pruebas realizadas a través de recursos privados con los que lleva a cabo el SAS.El comunicado interno lo ha dirigido el Distrito Sanitario Huelva-Costa y Condado-Campiña a los profesionales implicados ya que hay que tener en cuenta que desde hace unas pocas semanas, la Atención Primaria ha asumido buena parte de las pruebas diagnósticas que en estos momentos se llevan a cabo en la provincia.

A aquellas personas que sí hayan optado por la parte privada si las conmina a que “en tanto el paciente completa esta estrategia diagnóstica y ante la sospecha de infección activa por coronavirus, debemos recomendarle aislamiento a él y a los contactos estrechos”.El comunicado del distrito sanitario toca otros aspectos interesantes. Deja claro que el SAS rechaza iniciativas como las llevadas a cabo en Torrejón de Ardoz (Madrid) que han supuesto un cribado completo de su población residente. El documento indica que “en estos momentos el SAS no recomienda el cribado poblacional a población asintomática con ninguna prueba inmunológica o microbiológica. El Ministerio de Sanidad además, ha desaconsejado el uso de test rápidos de cribado para diagnóstico o toma de decisiones clínicas hasta que haya evidencias que respalden su uso fuera de estudios epidemiológicos o de investigación”.

El SAS, a través de su distrito onubense, recuerda que “incluye dentro de su cartera de servicios, el diagnóstico de confirmación de pacientes sintomáticos con sospecha de infección activa por coronavirus mediante PCR”. Además, “el SAS solo autoriza la realización de PCR en pacientes asintomáticos en circunstancias prequirúrgicas, y en residentes institucionalizados que vayan a entrar, cambiar o salir de una residencia”.