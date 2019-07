El SAS contrata a médicos no cualificados ante la falta de efectivos

La Asociación Basta Ya-Huelva, que engloba a médicos de familia, ha mostrado su inquietud por “el enorme déficit de contratación de profesionales con formación adecuada para trabajar en Atención Primaria, lo que ha llevado a la Administración a contratar a médicos recién graduados sin contar con la especialización MIR en Medicina Familiar y Comunitaria y a la contratación de médicos extracomunitarios no cualificados”. Según este colectivo, “ello está provocando una inadecuada atención sanitaria a nuestra población”.

A lo anteriormente expuesto hay que añadir “la falta de contratos estables”, ya que “donde debían ser interinos de larga duración son sólo eventuales, y esta situación es especialmente grave en nuestra provincia, donde tenemos una falta crónica de profesionales”. La Asociación Basta Ya-Huelva se reunió la semana pasada, en el Colegio de Médicos, para analizar la situación profesional y laboral de los facultativos de familia y pediatras “que trabajamos en Atención Primaria en Huelva y provincia, tras haber transcurrido ya seis meses de la incorporación de la nueva Administración sanitaria”.

Los médicos indican que las deficiencias anteriormente citadas se están produciendo “a pesar de la buena voluntad manifestada por los gerentes sanitarios onubenses”.Pero el colectivo apunta a otro tipo de deficiencias como es el caso de no percibir “mejoras en complementos salariales ni en el cobro de los acúmulos de cupo (médicos de vacaciones que no se suplen, bajas laborales, reducciones de jornada, jubilaciones...) Todo ello no hace atractivo venir a trabajar como médico o pediatra de Atención Primaria a Andalucía –somos los médicos peor pagados de España y cobramos menos que los compañeros de hospital–, y menos a Huelva donde existen muchas zonas de difícil cobertura”.

La asociación muestra asimismo, sus discrepancias respecto al “reciente contrato-programa firmado por los directores de los centros de salud con los gerentes, por ser aún más irrealizable que el de años anteriores, teniendo en cuenta los escasos recursos humanos con los que contamos”.La parte positiva de esta valoración se encuentra en el hecho de haber conseguido agendas de citas más flexibles, “que permiten aumentar el tiempo de consulta por paciente y tener un documento, elaborado por el distrito sanitario, para desburocratizar actos administrativos que no nos corresponde hacer a los médicos y pediatras”.