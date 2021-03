Ruiz asegura que Ciudadanos no quiere "ni a transfugas ni a traidores"

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha manifestado a Huelva Información, respecto a la situación actual de Ciudadanos, que “nos enfrentamos a dos grandes bloques que son muy poderosos, pero aunque somos un partido pequeño no van a poder con nosotros, porque nuestros valores y principios están intactos, estamos mucho más unidos y más fuertes que nunca en torno a nuestra líder Inés Arrimadas y vamos a seguir peleando por las políticas útiles para los ciudadanos y contra la corrupción”.

En cuanto a los que abandonan el partido, ha destacado que “se les abre la puerta pero tenemos que recordarles que firmaron una carta ética, que no hay que olvidar el honor y la dignidad, que el acta no les pertenece, no se vota a una persona, se vota a un proyecto político y tienen la puerta abierta, si no le gusta estos valores, como se ha demostrado que prefieren otros, que se vayan a otro partido, nosotros no queremos ni a transfugas, ni a traidores, queremos gente honrada, honesta, que quiera seguir luchando por los andaluces”.

Ruiz ha recordado que “Ciudadanos nació de la ciudadanía, yo soy un ejemplo claro, personas de la sociedad civil, como es mi caso, treinta años dedicados a la docencia, que se ofrece el tiempo necesario para romper el bloquismo, el frentismo, al que nos tenían acostumbrados en política y la polarización que es tan peligrosa”.

Ha subrayado que “hoy es más necesario que nunca un partido de centro, moderado, moderno, que luche contra la corrupción”.

Ha incidido en que en Ciudadanos “somos personas que estábamos cansados de la corrupción, del bipartidismo, de esa alternacia, de ese reparto, al final se ponían de acuerdo para repartir jueces, para repartir cargos, y lo que queríamos es hacer gobiernos mucho más moderados y hablar de en su pa en los que todos podemos coincidir, en el pacto por la educación, por la independencia, que llevamos desde la Consejería desde hace un año, en políticas públicas que realmente fueran útiles para los ciudadanos, y en este caso más necesario pues estamos en un proceso de reconstrucción”.